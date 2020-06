Bancada RN se abre a estudiar retiro anticipado de fondos de pensiones “en la medida que no haya otra opción”

Este lunes, el presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, junto a los diputados Sebastián Torrealba y Karin Luck abordaron las medidas que se están evaluando para ir en ayuda de la clase media y plantearon que el retiro anticipado de un porcentaje de los fondos de pensiones solo puede hacerse efectivo si antes se “descartaron” todas las alternativas,

La postura se fijó en medio de la tensión al interior del oficialismo luego de que el timonel de RN, Mario Desbordes, se abriera a estudiar esta opción. A esto se suman una serie de iniciativas de oposición presentadas en esta línea.

En este contexto, La Tercera consignó que el gobierno está preparando nuevas medidas para sectores de clase media que no han accedido a beneficios del Estado.

Durante un punto de prensa virtual realizado esta mañana a través, Desbordes reiteró su postura de que “retirar los fondos le hace un daño a la pensión” y que antes de hacerlo efectivo “se tienen que descartar las otras alternativas”.

“Habiendo otras alternativas sobre la mesa como los créditos blandos, las transferencias de fondos, el apoyo para los hipotecarios o para los subsidios de arriendo, obviamente preferimos esas alternativas. Coincidimos con que eso se va a estudiar. Hay una propuesta que han planteado algunos parlamentarios de la comisión de Hacienda, pero siempre en el entendido de que sería deseable que no se use y sería final, final, si no hay algo antes”, agregó el diputado.

“Lo del 10% estamos abiertos a estudiarlo, en la medida que no exista otra posibilidad. Así lo hemos dicho. Y queremos poner otras posibilidades sobre la mesa”, cerró el timonel del partido.

En tanto, el diputado Sebastián Torrealba sostuvo que “existen otras herramientas anteriores” -como crear un subsidio de arriendo, otorgar créditos blandos costo cero para el pago de dividendos y transferencias directas de fondos vía programas sociales- por lo que el retiro de fondos de pensiones tiene que ser la “última” opción.

“Por eso, hoy día nosotros estamos estableciendo líneas de acción que creemos que son las eficientes, que finalmente le ayudan a poder pasar de buena forma la pandemia a la clase media”, comentó.

En esta línea, la diputada Karin Luck expresó: “Ya hemos ido en ayuda de las personas con menores recursos, que ha sido lo primordial en una primera etapa. Ahora viene la otra etapa, y es ayudar a la clase media, para que puedan salir adelante y puedan cumplir con todos sus compromisos financieros. Necesitamos transferencias directas, créditos blandos con facilidades como períodos de gracia, que consideren plazos de 48 cuotas y subsidios de arriendo”, aseguró.