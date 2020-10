Bellolio y debate sobre el matrimonio igualitario: “Es una materia sobre la cual el gobierno aún no toma una posición, pero la va a poder hacer en el futuro”

Este viernes a las 12.30 estaba previsto que la Comisión de Constitución del Senado retomara el debate en torno al proyecto de matrimonio igualitario.

A la instancia estaba citado el ministro de la Secretaría General de Gobierno, Jaime Bellolio, para participar de la discusión. Pero el secretario de Estado se excusó ya que a la misma hora tenía que estar debatiendo el presupuesto para su cartera el próximo año.

Sin embargo, en la antesala de este debate, Bellolio fue consultado sobre la posición del gobierno frente a este tema.

"Esta es una materia sobre la cual el gobierno aún no toma una posición pero la va a poder hacer en el futuro”, indicó el secretario de Estado sin dar mayores antecedentes.

Desde el gobierno habían señalado con anterioridad que este tema no estaba en la agenda del Ejecutivo y que solo iban a “monitorear” su avance en el Congreso.

De hecho, desde organizaciones de la diversidad sexual, como el Movilh, en el marco de los “10 puntos esenciales” planteados por el Presidente Sebastián Piñera para la nueva Constitución, han consultado al ejecutivo si es que el matrimonio igualitario está incluido dentro de dichas propuestas.

Primarias en la UDI

Bellolio fue consultado además por la solicitud de la alcaldesa de Providencia y carta presidencial de la UDI, Evelyn Matthei, en torno a que ella y su par de Las Condes, Joaquín Lavín, la otra figura presidencial del partido, participen en las primarias de Chile Vamos.

“En el pasado ya he votado por Joaquín Lavín y Evelyn Matthei y me siento tremendamente orgulloso de haber votado por ellos. Sin embargo, yo aquí estoy como ministro de gobierno y lo que me corresponde como tal es decir la posición del gobierno. Y en ello, si las coaliciones o los partidos deciden hacer primarias, bienvenidas así sean y el gobierno por supuesto que tiene que ser neutral frente a ellas”, indicó Bellolio.

Frente a la insistencia de los medios respecto a tomar una postura entre las dos figuras, el vocero señaló que "las primeras elecciones que vienen son del plebiscito, esa es la razón por la cual estamos hoy en este centro de votación, para asegurar que haya mayor participación, que sea segura y con todas las condiciones en materia de seguridad ciudadana, así como de seguridad sanitaria, para que tengamos una altísima participación y votación el 25 de octubre”.