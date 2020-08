Bellolio y participación en plebiscito: “No se está pensando, por el momento, en quitar la obligación que existe para los casos activos que tienen que estar en cuarentena”

El ministro vocero de gobierno, Jaime Bellolio, realizó una vocería desde La Moneda donde abordó diversos aspectos sobre el plebiscito constituyente del 25 de octubre y que dicen relación con la participación y el financiamiento de campañas.

En ese sentido, específicamente sobre la consulta por una nueva Carta Magna, afirmó que, por el momento, no tienen pensando en quitar la obligación que existe sobre los casos activos de Covid-19 que tienen que estar en cuarentena.

Esto ante la postura del gobierno que busca que el plebiscito sea lo más participativo posible y las dudas que han surgido en los últimos días sobre cómo se garantizará que las personas con Covid-19 positivo o que estén en comunas con cuarentena puedan ejercer su derecho a sufragio.

El secretario de Estado anunció que esta jornada habrá una reunión entre el Servel, el Colegio Médico y el comité asesor del Minsal “en dónde se van a haber unos detalles. Y hay bastante consenso en que, por ejemplo, no queremos que nadie ponga en riesgo su salud ni ponga en riesgo la salud de otros, ni ponga en riego el que pueda haber una altísima participación”.

“Y, por tanto, no se está pensando, por el momento, en quitar la obligación que hoy día existe para aquellos casos activos que tienen que estar en cuarentena. Queremos que sea un plebiscito muy participativo, nosotros, además, vamos a hacer una campaña de participación que queremos que dure más tiempo de lo que estaba programado en sus inicios, para eso durante los próximos días tenderemos una reunión con Anatel de manera de poder conseguir todavía más minutos para que nuevamente desde el gobierno digamos que queremos un plebiscito seguro, queremos un plebiscito informado y muy participativo”, agregó.

Consultado sobre la posibilidad de instaurar un voto remoto para estas personas, el vocero indicó que “eso es algo que le corresponde al Servel, se aprobó hace algunos días atrás un proyecto de ley que establece un plebiscito seguro, que establece varias atribuciones nuevas para el Servel, como por ejemplo, el lápiz (...). Pero, para las propuestas que algunos han hecho, de voto remoto o lo que fuese, obviamente hoy estamos tarde, estamos a 66 días del plebiscito. Nuestro foco está puesto como gobierno en que este sea un plebiscito seguro y participativo y lo que queremos es que no haya ningún contagiado ese día”.

Más temprano, el ministro de la Segpres, Cristián Monckeberg, también descartó dicha posibilidad: “Se hace muy cuesta arriba, muy complejo innovar hoy día”, dijo sobre dicha propuesta.

Bellolio aseguró, además, que quieren que el plebiscito “se desarrolle con todas las garantías y todas las seguridades, y por tanto, para nosotros el plebiscito hoy va sí o sí. Más aún, lo que quisiéramos y es lo que estamos trabajando con el ministerio de Salud, junto a las seremis y el Ministerio del Interior, es que ojalá no haya ningún caso activo el día del plebiscito. Pero para que eso ocurra no basta con las medidas del Paso a Paso, no basta con la fiscalización que se hace por la autoridad, sino que también importa la responsabilidad individual de cada una de las personas”.

Por lo mismo es que el vocero de gobierno hizo un llamado a las personas a cuidarse, especialmente enfocado en los jóvenes, que son el grupo que más ha contraído el virus se ha dado a conocer en diversos informes de las autoridades sanitarias.

“Es imposible que no tengamos ningún contagiado el 25 de octubre si es que las personas no asumen también su propia responsabilidad individual. Por eso que debemos hacer ese llamado hoy a la ciudadanía. Si alguien quiere participar del plebiscito debe cuidarse. Si hay jóvenes que piensan que para ellos la enfermedad es menos grave, no piensen solo en sí mismos, sino que piensen también en los demás, que le puede causar inclusive la muerte. Y si están tan interesados en participar, nosotros también queremos que lo hagan. Entonces, con mayor razón, cuídense”, sostuvo.

Financiamiento

El titular de la Segegob también se refirió al debate que se ha dado estos días en el Senado respecto al financiamiento de las campañas del plebiscito, que ayer se retrasó a raíz de una petición del comité de Renovación Nacional solicitando una segunda revisión de la norma

“Espero que el Congreso se ponga de acuerdo. El gobierno es partidario de que haya una regulación con respecto al gasto electoral, lo ha dicho claramente. Por ejemplo, en ciertas cosas básicas, que no puede haber financiamiento extranjero ni de personas jurídicas, es decir, de empresas”, indicó Bellolio.

“Pero también quisiera decir que esto es una situación compleja, más difícil que cuando se pone un gasto a un candidato, porque aquí son ideas, es Apruebo o es Rechazo, no podría llegarse al absurdo que una persona que esté con una polera del Apruebo en la calle lo detenga alguien del Servel para fiscalizarlo y preguntarle que de dónde sacó el dinero para comprarlo. Lamentablemente, eso es lo que parece que algunas personas de oposición quisieran hacer. Queremos que se acuerde en el Congreso y el gobierno por su puesto que lo está empujando”, agregó.

Para concluir que “por eso le pedimos al Congreso, y el ministro Monckeberg está trabajando muy cercanamente no solo a Chile Vamos sino que también a la oposición, especialmente a la oposición moderada que ha quedado a veces un poco silente frente a la oposición más radical para que lleguemos a un consenso. Queremos que este plebiscito se haga sí o sí con las condiciones de seguridad y participación que este plebiscito se merece”.

Campaña parlamentarios

Sobre la gira al sur del país que unos parlamentarios del Rechazo están haciendo de cara al plebiscito, Bellolio indicó que todos deben respetar las medidas impuestas por la autoridad sanitaria.

“Si los diputados viajan a alguna otra región tienen que seguir estrictamente las medidas sanitarias que se han dispuesto. Y, por su puesto, ellos como cualquiera otro, tienen que cumplir las medidas que la autoridad sanitaria ha dispuesto, como el pasaporte sanitario”, afirmó.

Y añadió que “espero que todos los parlamentarios que quieran salir a hablar en torno a una u otra postura, lo hagan también teniendo el cuidado sanitario”.

Una postura similar fue la que expuso el ministro de Salud, Enrique Paris, consultado por el mismo tema.

“Los parlamentarios ya sea de gobierno o de oposición tienen el derecho de transmitir sus ideas a la comunidad, siempre que lo hagan dentro del marco que respete las condiciones sanitarias. Si lo hacen dentro de ese marco específico, usando mascarilla, distanciamiento físico, lavado de manos, alcohol gel, no tenemos ningún problema. ambas corrientes políticas pueden hacerlo. Además, que hay que recordar que pueden utilizar otros medios electrónicos como zoom, vía radios o publicaciones en las radios”, indicó.