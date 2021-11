Boric abrocha apoyo de Yasna Provoste y Carmen Frei y tensiona a la DC previo a su consejo nacional

A través de un llamado telefónico el candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, tomó contacto el lunes con la presidenta de la Democracia Cristiana, Carmen Frei. El objetivo era pedirle una reunión de carácter reservado -la que se concretaría la noche de esa jornada en la casa de la dirigenta- para tender puentes de cara al balotaje en que el frenteamplista se enfrentará ante José Antonio Kast (Frente Social Cristiano).

Tras los resultados del domingo, en que el diputado por Magallanes pasó a la segunda vuelta dos puntos abajo de los 28 que obtuvo el fundador del Partido Republicano, en su coalición y su comando se hizo evidente que para revertir el escenario es crucial ampliar los apoyos y así lo manifestó Boric en su discurso.

Según quienes conocieron del intercambio con Frei -al que se sumó el jefe político de la campaña, Giorgio Jackson-, Boric habría reiterado su disposición a hacer los gestos necesarios al centro político para obtener el apoyo de ese electorado. La sorpresa vino de la timonel decé, quien le anunció que le pediría a la junta nacional de su partido que respaldara de forma institucional su candidatura.

El mensaje de Frei, sin embargo, no cayó bien en las huestes falangistas. Las alarmas se encendieron en el partido justamente luego de que la propia dirigenta hizo pública la reunión y la propuesta que haría a la junta nacional durante la mañana de ayer.

En sectores de la DC resintieron que Frei haya adelantado una posición sin esperar que se convocara la máxima instancia partidaria, como ella misma había defendido en las horas previas. La molestia se extendió incluso a sectores de la mesa y el consejo nacional, quienes no fueron consultados respecto de la decisión.

“Más allá del fondo, que puedo compartir. Al adelantarse a la junta nacional y no esperar una decisión institucional, la presidenta (i) del @PDC_Chile ha abierto la temporada del ‘cada uno hace lo que quiera en la DC para la segunda vuelta’... ¡¡muy lamentable!!”, escribió a través de Twitter el extimonel Fuad Chahin.

En la misma línea, la senadora Carolina Goic sostuvo que “aquí hay una decisión que debe tomar la institucionalidad del partido, tal como lo anunció la propia presidenta el día domingo. Ha sido una derrota dura la que hemos sufrido tanto con nuestra candidatura presidencial como en términos parlamentarios y eso debe ser procesado por las bases del partido. No creo que corresponda a la élite del partido tomar decisiones previo a que se dé ese debate”.

“Con el cariño que le tengo a Carmen Frei, creo que se anticipó. Por cuanto ella misma convocó a una junta nacional para que sea esa instancia soberana la que resuelva, por lo tanto, ella no podía anticipar su postura antes de que la junta ocurriera. Como presidenta del partido debió haber esperado”, afirmó, a su vez, el diputado y también senador electo Iván Flores.

La líder del Senado, Ximena Rincón, afirmó que “la presidenta de mi partido ha hecho una propuesta que presentará a la junta nacional. Y apoyaré lo que la institucionalidad de mi partido decida”.

El gesto de Frei fue conversado previamente con Provoste. La timonel decé le había pedido el domingo a la otrora candidata que no diera declaraciones que comprometieran la postura del partido. Así, tras los dichos de la dirigenta, la senadora por Atacama se apuró en convocar a un punto de prensa para hacer también público su respaldo a Boric.

“El 19 de diciembre votaré por Gabriel Boric. Tenemos el deber de continuar trabajando por el reencuentro de los demócratas (...)”, sostuvo la legisladora.

Y agregó: “Lo dije en mi calidad de cristiana de no hacer a los demás lo que no gustó que hicieran con uno mismo. No demoramos esta decisión como lo hizo el Frente Amplio en 2017 permitiendo la llegada de Sebastián Piñera al gobierno”.

Desde el comando de Boric transmitían ayer que habían estado en contacto con la senadora y que la idea era que ambos pudieran reunirse en los próximos días.

La tensión en la interna decé se da en momentos en que la colectividad se encuentra dividida ante el dilema del balotaje. Algunos han planteado llamar a no votar por ninguna de las opciones, dar libertad de acción o dar un apoyo con condiciones programáticas a Boric.

La noche de este martes se realizó el consejo nacional del partido, en el que el tema presidencial fue prioritario. Según fuentes que conocieron del tenor del debate, Frei advirtió de entrada que no iba a poner su cargo a disposición pese a los malos resultados que obtuvo la colectividad. En la instancia, la junta nacional donde se realizará la definición de la tienda para la segunda vuelta presidencial fue fijada para el próximo domingo.

Gestos al PS y el PPD

Más allá de los gestos hacia y desde la DC, el candidato ha seguido dando señales al mundo de Nuevo Pacto Social. Este martes Boric se sumó al almuerzo de bancada de los diputados socialistas, donde le manifestaron su respaldo, pero le recalcaron que el entendimiento debía ser institucional.

La cita se dio luego de que el lunes el propio Boric llamara al timonel PS, Álvaro Elizalde. Esa misma jornada, la comisión política de la colectividad le dio mandato a la mesa para liderar conversaciones con el comando del diputado por Magallanes, con el objetivo de aportar con un diseño político que permita revertir su desventaja en el balotaje.

Por otro lado, Boric sumó ayer a su equipo de seguridad al PPD Eduardo Vergara, quien ejerció como jefe de división de seguridad en el gobierno de Michelle Bachelet. Asimismo, se espera que este miércoles el candidato se reúna con la bancada de diputados del partido.