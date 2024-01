Boric pasa a la ofensiva y presiona a la derecha por acuerdo en reforma previsional

El lunes, antes de que integrantes de la bancada de Demócratas llegara a La Moneda para sellar el acuerdo que permitió avanzar en la reforma previsional en la Comisión de Trabajo en la Cámara de Diputados, el Presidente Gabriel Boric le envió un mensaje desde su celular al diputado Miguel Ángel Calisto (Demócratas).

El Mandatario estaba en Coquimbo, luego de arribar desde Guatemala, pero igual quería conocer los detalles de la negociación que le terminó dando un respiro a La Moneda, en especial a la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, en el Parlamento. Jara, tras varias conversaciones, cedió en el diseño original y se allanó a la fórmula empujada por la DC respecto del 6% de la cotización adicional, para que un 3% vaya a las cuentas individuales, mientras que el otro 3% sea destinado a solidaridad -medida que es rechazada por la derecha-.

Tras el encuentro del comité político con Demócratas, Boric le volvió a escribir a Calisto, según pudieron constatar fuentes del oficialismo. Era para valorar y agradecer la disposición para llegar a acuerdos, pero también para pedirle explicaciones: el Presidente quería saber por qué el partido de centro -y en particular el exparlamentario de la DC- se mostró contrario a aprobar el articulado de la reforma.

El diputado le respondió a Boric con una minuta elaborada por la mesa técnica de su colectividad que ha estado encabezada por el exconvencional Fuad Chahin.

Pese a estar de gira en Coquimbo, y en medio de actividades que poco tienen que ver con la reforma previsional, parlamentarios de oficialismo y oposición aseguran que el Jefe de Estado ha estado conectado para hacerle seguimiento a las negociaciones.

En el oficialismo transmiten que para Boric se ha vuelto un objetivo político sacar adelante pensiones en el más breve plazo posible. Esto, porque se encuentran en la mitad de su administración y quieren mostrar avances concretos. El tema, de hecho, fue discutido el viernes pasado en cónclave que sostuvo en Cerro Castillo con los ministros del comité político y los 10 partidos que sustentan a su gobierno. Ahí, la reforma previsional se puso como una de las principales metas legislativas.

De hecho, entre lunes y martes el Presidente ha compartido diversas reacciones al acuerdo previsional en sus redes sociales y también publicó un comentario.

”Para poder llegar a un acuerdo que beneficie a los chilenos todos debemos ceder respecto a nuestras posturas ideales. Como gobierno lo hacemos porque sabemos que quienes han trabajado toda su vida, en especial las mujeres discriminadas por actual sistema, no pueden seguir esperando”, escribió este lunes a las 18:49 horas en su cuenta de X.

Este martes, en tanto, Boric aprovechó dos oportunidades para referirse al tema: primero al ser consultado por la prensa y luego en la ceremonia de primera piedra del Hospital de Alta Complejidad de Coquimbo.

“Acá nosotros lo que estamos haciendo es dialogar con todos los sectores y esperamos que los sectores de la oposición también se sumen y tengan la voluntad de llegar a un acuerdo en función de mejorar la calidad de vida a los chilenos y chilenas”, dijo el Mandatario durante esta mañana desde la Municipalidad de Coquimbo.

Luego agregó: “Más allá de los gallitos y de las disputas entre un sector político y otro, lo que les importa a los chilenos y chilenas, y en particular a la gente que ha trabajado toda su vida y hoy día tiene pensiones que no le alcanzan para vivir, es que nos pongamos de acuerdo y subamos las pensiones. Lo que no podrían entender es que por mezquindades políticas no seamos capaces de llegar a un acuerdo y para llegar a un acuerdo todos tienen que ceder”.

Más tarde, en el inicio de obras del Hospital, Boric retomó el tema, continuó poniendo la presión en la derecha y reiteró que el gobierno ha hecho esfuerzos por ceder en su postura para llegar a acuerdos.

”En este momento estamos en un debate a nivel respecto de si avanzamos o no avanzamos en reforma de pensiones y hay algunos que dicen que sus votos no están disponibles. Acá lo importante no es un gallito entre gobierno y oposición, lo importante es la dignidad de los chilenos y chilenas y en particular a quienes han entregado toda su vida para poder tener una vejez digna. ¿Cómo les vamos a negar ese derecho?”, cuestionó Boric.

También aprovechó de manifestar su discordia con quienes están en contra de destinar recursos a la solidaridad.

“Cuando dicen no a la solidaridad es a esas mujeres, que han sostenido la sociedad en sus hombros, a quienes les están diciendo que no. No al gobierno. No a una ideología. Es a las mujeres que se han sacado la cresta”, planteó el Presidente.

Durante su visita a Coquimbo, el Mandatario también aprovechó de hablar con el senador Daniel Núñez (PC), con quien discutió materias de la región y también del acuerdo previsional, ya que en la Cámara Alta el escenario es más complejo ante el rechazo de la oposición. En La Moneda aseguran que ahora la negociación apunta a los senadores y en definir una estrategia para resolver esos nudos.

Ademas, en el Ejecutivo -tanto el Mandatario como el comité político- están concentrados en aprobar las primeras indicaciones que se votarán del nuevo pacto fiscal.

”Hago un llamado también a que esto lo abordemos con responsabilidad y el país necesita contar con recursos para abordar la Pensión Garantizada Universal (PGU). Y esto es el pacto fiscal que les hemos presentado. No se trata de llenar los bolsillos del Estado, se trata de tener más recursos para poder financiar las necesidades de las personas. Acompañado también, y lo hemos conversado también con el sector privado, de crecimiento”, dijo Boric.