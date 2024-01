Reforma previsional: diputados de la Comisión de Hacienda acuerdan despachar el lunes el proyecto

Después de más de un año sin mucho avance, ahora la reforma previsional está moviéndose a paso acelerado en la Cámara de Diputados. Este lunes los diputados de la Comisión del Trabajo aprobaron todo el proyecto y lo despacharon.

El siguiente paso ahora es que le den el visto bueno los diputados de la Comisión de Hacienda, y por eso mismo este martes los parlamentarios de dicha instancia escucharon la presentación del proyecto que hicieron los ministros de Hacienda, Mario Marcel; y del Trabajo, Jeannette Jara.

En la instancia acordaron que este miércoles por la mañana escucharán a expositores, y por la tarde iniciarán la votación del proyecto. La idea es seguir votando el viernes durante todo el día, y citar a una sesión el lunes hasta total despacho, para así zanjar todo lo que quede pendiente de la reforma y poder despacharla a la sala de la Cámara de Diputados. Esto va en línea con lo planeado con el gobierno, que espera votar allí la reforma durante la próxima semana, justo antes del receso legislativo.

Hasta ahora, estaban citados a la sesión de este miércoles el economista y profesor asociado de la Universidad de Chile, Guillermo Larraín; el director del Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales (y expresidente de la Comisión sobre Reforma Previsional durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet), David Bravo; y el abogado y Socio Principal de C&P Consultores, Alejandro Charme, quien asesora a RN.

“Ahora nos corresponde conversar la parte del gasto fiscal con las y los diputados de la Comisión de Hacienda”, dijo la ministra Jara este martes. También señaló que, como sacaron el tema de sala cuna de la reforma previsional para ceder en un 3% y 3% de la cotización extra, ahora la idea es ver el proyecto que se había ingresado en el gobierno anterior, hacerle algunos cambios para que puedan acceder hombres y mujeres a este derecho, y ver el financiamiento en el pacto fiscal.

Por otro lado, el ministro Marcel adelantó que ingresarán indicaciones también a la reforma previsional para hacer algunos cambios. Además, criticó el cálculo que hizo David Bravo hace un tiempo sobre tasas de reemplazo.

“Dado que las personas tienen una evolución en términos de remuneración a lo largo de su vida laboral, uno tiene que escoger cuál es el momento que va a usar para compararlo, y lo que se hace normalmente para calcular tasas de reemplazo es hacer esa comparación respecto de los últimos años de vida laboral activa. El ejercicio que hizo el economista David Bravo, de comprarlo con el promedio de toda la vida, es algo que yo, sinceramente, en términos de análisis de seguridad social, nunca lo he visto, porque es cosa de preguntarnos a nosotros mismos, los que ya tenemos canas, si me van a calcular algo en función de lo que yo ganaba cuando tenía 19 años y empecé a cotizar en el sistema, es absurdo, porque no es eso lo que va a definir mi continuidad de ingresos, va a ser los ingresos que tuve inmediatamente antes de retirarme”, dijo Marcel.

Si bien en la Comisión de Trabajo el diputado de la bancada PPD-Independientes, Héctor Ulloa, votó a favor del proyecto del gobierno; en la Comisión de Hacienda el diputado de esa misma bancada, Carlos Bianchi, no aseguró su voto a favor.

En este contexto, la Bancada PPD-Independientes se reunió este martes con la ministra del Trabajo; el subsecretario de Previsión Social, Claudio Reyes; el superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías; y representantes de la Dirección de Presupuestos (Dipres), para insistir en la propuesta realizada por los parlamentarios que disminuye la tabla de mortalidad que asigna una probabilidad de llegar a los 110 años, y la creación de un fondo de longevidad.