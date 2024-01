NotCo revierte fallo de primera instancia y justicia rechaza demanda de lecheros por competencia desleal

The Not Company durante el mediodía de este martes recibió una buena noticia. La Corte de Apelaciones de Valdivia resolvió acoger su recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de primera instancia del Primer Juzgado Civil de esa ciudad que había acogido la demanda de competencia desleal de la Asociación de Productores de Leche de La Región de Los Ríos (Aproval).

En un fallo unánime, el tribunal de alzada de Los Ríos concluyó que “los antecedentes acompañados por las partes que dan cuenta de la campaña publicitaria desarrollada por la demandada, en caso alguno pretende decir que su producto es leche, aunque destaca particularidades de este que son similares a la leche de vaca. Se advierte un importante esfuerzo por informar acerca del origen de la compañía y sus productos diferenciándose de aquellos de origen animal, por ello no es dable presumir que los consumidores regulares de leche de vaca, que prefieren un producto natural, opten por una bebida de origen vegetal, creada a través de la inteligencia artificial, como Not Milk”.

Agregó: “Como se ha señalado por la doctrina, y recogido por la jurisprudencia, para analizar la hipótesis de confusión debe atenderse al grupo de personas al que van dirigidos los bienes y servicios; será necesario además que concurra un elemento intencional positivo de confundir a la clientela, con lo que necesidad de concurrencia del dolo se impone como una necesidad para configurar el tipo, en la exigencia que se aprovecha indebidamente de la reputación ajena, induciendo a error”.

“La jurisprudencia también ha expresado que no se configuraría la hipótesis de confusión cuando existan elementos o expresiones genéricas utilizadas que resultan ser inapropiables; como ocurre en este caso de marras, con la expresión leche, o con la figura de la vaca tarjada. Estos elementos genéricos “leche”, o la figura de la vaca, son utilizados con frecuencia en el mercado en distintos contextos”, acotó el laudo al que tuvo acceso Pulso.

Todo comenzó cuando el 16 de diciembre de 2020, Aproval presentó una demanda de competencia desleal acusando a The Not Company SpA de aprovecharse del prestigio de la leche confundiendo su producto con esta y, al mismo tiempo, descalificándola para desviar clientela. El 23 de mayo de 2023 el 1° Juzgado Civil de Valdivia acogió la demanda que presentó la Asociación de Productores de Leche de La Región de Los Ríos (Aproval) en contra de The Not Company.

En la acción -patrocinada por el abogado José Coz, socio de Coz & Blavi- el gremio lechero sostuvo que “la piedra angular de la estrategia publicitaria de la demandada respecto del producto Not Milk ha sido la de intentar colgarse de la fama de la leche, y luego difamarla como producto, sindicándolo como un producto que sería -comparativamente- nocivo para la salud y cuya producción sería contaminante”.

Originalmente, el fallo del tribunal de primera instancia había ordenado que la “demandada debe cesar de realizar conductas que constituyan actos de competencia desleal, como la prohibición de realizarlas a futuro”.

Además, estableció tres impedimentos. Primero, el “cese y prohibición del uso de cualquier marca, rotulado, distintivo o imagen, de cualquier naturaleza (tanto en el envase como el material publicitario) que contenga el nombre Not Milk”.

“Cese y prohibición del uso de cualquier marca, rotulado, distintivo o imagen, de cualquier naturaleza (sea en el envase de su producto como el material publicitario) que contenga una vaca o cualquier figura propia de la industria lechera, tarjada, invertida o de cualquier otra manera alterada”, consignó el fallo de primera instancia.

A través de la plataforma laboral LinkedIn, el CEO de Not Company (NotCo), Matías Muchnick, comentó por escrito el fallo de primera instancia que condenó a la compañía por competencia desleal en el negocio lácteo por su producto NotMilk. Se trata de las primeras palabras del ejecutivo luego del fallo desfavorable del 1° Juzgado Civil de Valdivia, en el que detalla los orígenes de la compañía y destaca sus logros.