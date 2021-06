Boric y Jadue protagonizan debate con escasa confrontación de cara a las primarias presidenciales

El aspirante a La Moneda del Partido Comunista, Daniel Jadue, y el abanderado del Frente Amplio, Gabriel Boric, se enfrentaron este martes en el primer debate televisivo de los precandidatos presidenciales del pacto Apruebo Dignidad, de cara a la primaria legal que tendrá lugar el 18 de julio para definir al postulante del conglomerado opositor.

Al igual que el foro de los precandidatos de Chile Vamos, el espacio fue emitido en vivo, conjuntamente por Chilevisión y CNN Chile, a partir de las 22.30 horas, con las periodistas Macarena Pizarro, Mónica Rincón, Monserrat Álvarez y el periodista Daniel Matamala, presentando las preguntas y moderando las interacciones entre ambos contendores.

Los postulantes de la izquierda a la Presidencia entregaron detalles de sus respectivos programas y confrontaron argumentos en el programa televisivo que se extendió hasta la medianoche y se desarrolló en cuatro bloques.

Estallido social y pandemia

Boric, que llegó al estudio acompañado por la vocera de su campaña, Lorena Fries, y el diputado Giorgio Jackson, fue el primero en intervenir justificando su rol en el acuerdo del 15 de noviembre de 2019 que permitió el plebiscito constitucional, firmando el pacto sin la aprobación de su partido, Convergencia Social.

“Creo que es importante entender que en política hay momentos en que hay que tomar decisiones difíciles y yo soy parte de un proyecto colectivo”, argumentó el diputado.

Se le recordó al abanderado del FA una frase de Jadue en la que lo criticaba por haber luchado “para salir en la foto y pactando con la UDI”. “Nadie se puede apropiar del proceso constituyente que es producto de la movilización de un pueblo”, expresó el expresidente de la Fech, evitando comentar las frases “destempladas” y “producto de la pasión del momento” que, afirmó, hizo Jadue en redes sociales en su momento.

“El acuerdo del 15 de noviembre fue parte de un proceso mucho más largo”, expuso el diputado.

Jadue fue consultado a continuación sobre su propuesta de una ley en que los medios de comunicación podrían perder concesiones en caso de no cumplirla, y detalló que un consejo ciudadano elegido por los poderes del Estado o por la ciudadanía sería el encargado de revisar las concesiones.

Además, señaló que “a nosotros nos parece que no es compatible ser dueños de empresas que tienen un rol estratégico en el país y a la vez ser dueño de un medio de comunicación”.

El jefe comunal respondió por su rol en favor del uso del Interferón y sobre el medicamento ruso Avifavir, para tratar el coronavirus, pese a estudios que lo desaconsejaban. “De los casi 400 tratamientos que hemos hecho al día de hoy, ninguno ha llegado a hospitalización”, se defendió el alcalde.

Respecto al manejo de la pandemia por parte del Ejecutivo, el diputado Boric se mostró a favor de la propuesta del Colegio Médico para abordar el control de la enfermedad. “Los toques de queda hoy no tienen ningún sentido. En este momento, que estamos entregando recursos como nunca antes gracias al IFE que se logró desde el Congreso, es el momento de cortar la circulación del virus”, afirmó.

Boric además señaló que mientras exista un Ingreso Familiar de Emergencia no va a apoyar ningún otro retiro de fondos de pensiones.

El diputado, en relación a cambios al sistema de pensiones, enfatizó que los fondos “son de las personas, no tocaremos un solo peso de esa plata”, y afirmó que las AFP, son otra cosa y deberían ser superadas por otro sistema.

Daniel Jadue coincidió en ese planteamiento. “Hemos dicho que las AFP no juegan ningún rol en el futuro de Chile, y también que son las personas las dueñas de sus fondos. Cualquier otro tipo de caricatura está fuera de lugar”, dijo.

Posteriormente, Boric se refirió a la llamada Ley “Antibarricadas” y dijo que se presentó una propuesta para derogar la normativa. “Se ha utilizado de una manera punitiva y con un populismo punitivista”, afirmó.

“No vamos a permitir que se criminalice la protesta social”, sostuvo.

Jadue explicó su propuesta de intervención civil a Carabineros, en base a un “cambio fundamental en su forma de entender la policía, en desmilitarizarla”.

“Refundar Carabineros es cambiar por completo el actuar de dicha institución”, expuso, agregando que aspira a garantizar un cuerpo policial “con ética”. Sobre las protestas, el aspirante del PC manifestó que “esperamos construir un país en que nunca más haya un estallido social”.

Educación

Los candidatos fueron consultados por los procesos de selección en colegios.

“Soy absolutamente partidario de la administración privada en educación”, dijo Jadue, acotando que “en nuestro programa lo que hay y que nos interesa es fortalecer la educación pública”.

“La educación privada con proyectos específicos no debería usar fondos públicos. El Estado debe propender a un sistema como el que hemos ido cambiando, pero hay que perfeccionarlo”, comentó.

Boric a su vez, señaló que “creemos profundamente en la libertad de los proyectos educativos”. El exdirigente estudiantil dijo que eso se debe expresar en el currículum. En esa línea declaró que no hay justificación para que colegios particulares pagados sigan seleccionando estudiantes.

El diputado advirtió que ante el cierre de colegios por la pandemia es necesario un plan de recuperación “que no apunte a la locura de las pruebas estandarizadas” y que “se adapte a la nueva realidad”.

Violencia rural

Daniel Jadue sostuvo que la propuesta de reparaciones a víctimas de violencia rural en la Macrozona Sur es algo que se puede estudiar.

“Hay que reforzar el trabajo dela inteligencia y de las policías para que hagan su trabajo”, aseguró.

A su juicio, “resolver la violencia en las zonas rurales tiene que ver con la refundación completa de los sistemas de inteligencia y la resolución definitiva del problema de los Pueblos Originarios”.

Gabriel Boric, en tanto, dijo que los delitos de robo de madera y narcotráfico se deben sancionar. Además planteó que “no basta con las compra de tierras parceladas que termina localizando a las comunicadas totalmente alejadas de su territorio”.

“Creo que históricamente ha habido presos políticos entre el Estado y el Pueblo Mapuche”, expresó también el candidato frenteamplista a La Moneda.

Venezuela y DD.HH.

Los candidatos de izquierda fueron consultados sobre violaciones de derechos humanos por parte del gobierno de Maduro.

“Yo he condenado todas las violaciones a derechos humanos, no solo en Venezuela cuando se dan, sino que en todo Chile. Me llama la atención que ayer no hubo ninguna pregunta para los tres ministros que estaban aquí de este gobierno que viola los derechos humanos, pero que hoy día salga una situación bastante compleja de un país distinto”, señaló Jadue.

“Espero que los venezolanos y las venezolanas sean capaces de resolver sus diferencias sin ninguna injerencia internacional”, agregó, negándose a responder a un “caso hipotético” de pronunciarse ante una eventual declaración de Naciones Unidas condenando al gobierno de Caracas.

Boric afirmó que “el gobierno de Venezuela ha devenido en un gobierno autoritario”.

“No tengo ninguna duda en condenar de manera categórica las violaciones a los derechos humanos que se realicen en cualquier parte del mundo sin importar el color del gobierno que lo realice”, manifestó el legislador del FA.

Interacción entre candidatos

En el segmento final del espacio, Gabriel Boric pidió a Jadue una reflexión sobre “epítetos” que el alcalde utilizó en su contra por el rol que tuvo el diputado en el acuerdo del 15 de noviembre de 2019 para plebiscitar la idea de una nueva Constitución. “El Partido Comunista nos trató de traidores”, recordó el legislador.

“Si discutiéramos sobre lo que cada uno ha dicho en momentos de calentura podríamos terminar esto mucho más tarde”, respondió Jadue cerca del final del programa.

Jadue insistió en su crítica al acuerdo y Boric replicó: “Ningún acuerdo es suficiente en sí mismo y son pasos para poder seguir avanzando. Yo por lo menos estoy orgulloso de que tengamos una Convención Constitucional que sea paritaria, que incluya a Pueblos Originarios y que se parezca mucho más al Chile real que lo que se parece el Parlamento”, indicó.

El alcalde dijo comprometerse e hizo un llamado a un debate “completamente fraterno”, aunque cuestionó que “del lado de quienes firmaron, esto de tratar de estigmatizar al PC, de que no queríamos firmar, de que estábamos cometiendo el peor error de nuestra historia”.

“Siento con orgullo que hemos contribuido de una manera fundamental a que esto se dé, en las calles y en los 30 años que llevamos peleando porque estos cambios que hoy día llegan se dieran”, aseguró el jefe comunal.