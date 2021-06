Ayuda social en pandemia, La Araucanía, narcotráfico y emplazamientos cruzados marcan debate de precandidatos presidenciales de Chile Vamos

A las 22.37 horas de este lunes se inició el primer debate televisivo entre los cuatro aspirantes de Chile Vamos a La Moneda. Joaquín Lavín (UDI), Sebastián Sichel (Ind), Ignacio Briones (Evópoli) y Mario Desbordes (RN) enunciaron sus principales proyectos, intercambiaron ideas, y tuvieron algunos emplazamientos cruzados, de cara a la primaria presidencial del 18 de julio.

En el espacio emitido en conjunto por Chilevisión y CNN Chile, los periodistas Macarena Pizarro, Mónica Rincón, Monserrat Álvarez y Daniel Matamala moderaron el debate que fue transmitido en vivo, con aforos reducidos por las restricciones sanitarias asociadas a la pandemia. El programa exigió la toma previa de examen PCR a todos los precandidatos y periodistas en el estudio. La ubicación y orden de intervenciones se sortearon previamente.

Hubo cuatro segmentos: el primero, con los periodistas realizando preguntas para propiciar el debate entre los candidatos. Luego, los cuatro contendores oficialistas respondieron a consultas del mundo ciudadano y, en el tercer bloque, los candidatos interactuaron con preguntas cruzadas y réplicas. Al cierre, cada uno entregó su mensaje final en un minuto.

Desbordes fue el primero en responder consultas respecto a su propuesta de rebajar el IVA. El exministro de Defensa acotó que las medidas económicas se deben evaluar ante la evolución de la pandemia de coronavirus. Su idea, dijo, es pasar de 19% a 16%.

Briones, a su vez, apeló a sus contrincantes. “Los invito a todos eliminar todas las exenciones tributarias”, expresó.

Lavín, en tanto, fue consultado por su autodefinición como “socialdemócrata”. El exalcalde de Las Condes señaló que ello va en línea con “otro tipo de políticas sociales”.

“Quiero cambiar el paradigma que han tenido los gobiernos de centroderecha”, expuso.

Sichel, por su parte, respondió a cuestionamientos que se hicieron a su candidatura. “Gracias a Dios he llegado acá por mis esfuerzos y mis méritos”, dijo en su primera intervención.

El exministro de Hacienda, en tanto, intervino para invitar a hablar de crecimiento. “Si no vamos a hablar de crecimiento mejor pasémonos al debate de mañana, donde seguramente no se va hablar”, manifestó Briones, aludiendo al debate de los precandidatos del PC y el Frente Amplio. “Las medidas sociales van a necesitar recursos y, sin crecimiento económico, eso es espejismo, no se puede financiar”, aseguró.

Cerrando la discusión, Lavín tomó la palabra para afirmar que “el momento de subir los impuestos no es hoy”.

Seguridad y narcotráfico

Tras la discusión económica hubo una ronda de preguntas sobre seguridad pública.

Lavín dijo que las policías “necesitan más respaldo”. El exalcalde señaló que es necesario más “tecnología y equipamiento”.

“Este gobierno dijo que se iba a acabar la fiesta a los delincuentes y estamos al debe”, reconoció, en una primera intervención en que hizo ver distancia con el Ejecutivo.

Desbordes, fue consultado por la legalización de la marihuana y señaló que es un tema en el que “hay que avanzar, pero yo creo que ese debate debemos hacerlo”.

Briones, por su parte, se mostró a favor de una medida en ese sentido. “Quitémosle el poder a los narcos ¿cómo? quitándoles las rentas”, dijo. Además propuso una unidad especializada en Impuestos Internos para seguir el dinero de origen ilícito.

Sichel expresó su preocupación por “una realidad dura”. Cuestionó la experiencia uruguaya y descartó que la solución pase por producción estatal de drogas. El expresidente de BancoEstado propuso una unidad especializada similar a la DEA de Estados Unidos.

Cerrando la ronda de preguntas sobre el tema, Lavín intervino ante un emplazamiento que hizo Sichel, quien señaló que la comuna liderada por el alcalde UDI también tenía problemas por venta de droga. “Las Condes no está exenta de lo que pasa en Chile”, dijo el aspirante gremialista a la presidencia.

Lavín rechazó la idea de legalización de la marihuana y aseguró que “no hay que cuidar los narcofunerales, hay que ir a tomar presos a los narcotraficantes”.

Desbordes y RN

Tras perder las elecciones internas en RN con el senador Francisco Chahuán, se esperaba que el timonel electo de la tienda acompañara a Mario Debordes al debate. Ante la ausencia del parlamentario, quien se excusó por “problemas personales” -expresó Desbordes- y un eventual debilitamiento de su candidatura producto de su derrota en las elecciones internas, el extitular de Defensa señaló que “le puedo garantizar que voy a competir para ganar esta primaria. Creo que soy la persona más preparada para enfrentar a Daniel Jadue por muchas razones y no hay ninguna razón para que yo me baje de esta primaria, el discurso constante que están intentando socavar mi candidatura es interesado y no tiene ningún asidero. Tengo el apoyo de Renovación Nacional, del PRI y de muchos independientes que están felices con esta candidatura”, señaló.

Sichel y La Moneda

Sichel respondió con acidez al planteamiento que hizo Desbordes respecto a que es el candidato preferido del jefe de asesores de La Moneda. “Pedirle las disculpas a Joaquín Lavín, tantos años de amistad con Cristián Larroulet y ahora me lo cargan a mí”, comentó, criticando una estrategia de “vieja política” y responder por “los fantasmas que tienen otros”.

Desbordes afirmó que “el nivel de insultos y descalificaciones a los que se ha llegado es enorme”.

“Habíamos acordado no hacernos daño y si usted googlea se va a encontrar con que las descalificaciones constantes sobre todo vienen de una candidatura y del equipo de esa candidatura”, dijo Mario Desbordes aludiendo al comando del expresidente de BancoEstado.

Sichel intervino al cierre de este “round”. “Él dijo que me apoyaba Cristián Larroulet y él es el agredido, una cosa increíble”, comentó.

Manejo de la pandemia

Joaquín Lavín se refirió al manejo del área social de la administración de Sebastián Piñera frente a la pandemia de coronavirus. “Estoy convencido de que el gobierno llegó tarde en la ayuda”, sostuvo.

“La ausencia y la llegada tarde fue lo que hizo que no quedara alternativa de lo del 10%”, planteó Lavín, aludiendo a los retiros de fondos de pensiones.

A su juicio, “había margen para un IFE de mayor margen, por eso hoy se ha llegado a un IFE universal, y eso es lo que se debería haber hecho desde el principio”.

Viviendas sociales

Los cuatro precandidatos respondieron a una pobladora que consultó sobre las políticas habitacionales que proponen.

Briones reconoció que “muchas veces acá el Estado falla”, dijo. El exministro de Hacienda dijo que hay muchos subsidios y pocos cupos y que su propuesta de gobierno busca entregar soluciones para dos de cada tres personas que viven en campamentos, 80 mil familias. Además señaló que el Estado no debe hacer negocios con los terrenos, que se hacen escasos para los proyectos.

Desbordes hizo hincapié en que la construcción de viviendas sociales va a ser beneficioso para la economía.

Lavín destacó la instalación durante su administración de viviendas sociales en el sector de la Rotonda Atenas, en Las Condes, y, en esa línea, manifestó que “los terrenos del Estado que estén bien ubicados serán utilizados para desarrollar barrios integrados socialmente”.

Sichel, en tanto, planteó la necesidad de un banco de terrenos y mayor coordinación de ministerios para la construcción de viviendas sociales.

Conflicto mapuche

El historiador Fernando Pairican consultó sobre la radicalización de posturas respecto al llamado conflicto mapuche.

“El reconocimiento constitucional a estas alturas es lo mínimo”, señaló Joaquín Lavín, al respecto, proponiendo “mayor autonomía dentro de un Estado unitario”. Lavín dijo que hay que emular la experiencia de Nueva Zelanda.

“El Estado ha abandonado a sectores de La Araucanía, en que no hay Estado de derecho, hay total impunidad”, aseguró, por otro lado, Lavín.

Desbordes, en tanto, señaló que “hay que dar cumplimiento a los compromisos” que hay en la zona.

A su vez, Briones coincidió con lo planteado por Lavín sobre la experiencia de Nueva Zelanda y aludió esfuerzos del senador Felipe Kast y el senador DC Francisco Huenchumilla, en esa línea.

Sichel habló de una “zona franca” mapuche, recalcando que se deben desarrollar políticas de fomento en la zona.

Matrimonio igualitario

“Creo en la libertad”, señaló Ignacio Briones, acotando que “libertad y dignidad van de la mano”. Briones aseguró que tiene respaldo de su partido en esto.

Desbordes aseguró sentirse orgulloso de haber impulsado la paridad en la Convención Constituyente y temas de género y dijo estar de acuerdo a la adopción.

Lavín, por su parte dijo que el Acuerdo de Unión Civil debe tener el mismo soporte legal que el matrimonio “una institución milenaria”.

“Yo tengo una concepción cristiana de la vida y creo en el matrimonio hombre-mujer. También creo en la vida desde la concepción hasta la muerte natural. También me opongo al aborto libre, lo digo desde ya. Puedo parecer, a lo mejor, más conservador que los candidatos que me acompañan. Pero con la misma fuerza debo decir que creo en el Estado laico”, expresó Lavín.

“No conozco a ningún socialdemócrata que no crea en el matrimonio igualitario”, intervino Sichel, en una frase que Desbordes le cuestionó, invitándolo a discutir los temas y recordando el acuerdo de apoyar a el candidato que se imponga en la primaria y que “quede bien parado”.

Agua y escasez hídrica

Desbordes llamó a aprovechar el agua del mar con plantas desalinizadoras, para agricultura y consumo domiciliario, citando experiencias de Israel y Arizona. Lavín también hizo planteamientos en esa línea.

Sichel expresó que “el problema del agua en Chile se llama disponibilidad. Tenemos menos agua y se está transformando en un conflicto social y el Estado hace pocas inversiones y nada de innovación”.

Briones dijo estar en contra del uso especulativo de los derechos del agua. Propuso hacer un catastro de aguas, asegurando que hay derechos de agua que están duplicados o triplicados y se desconoce de quién son.

Emplazamientos

En la ronda de preguntas entre los candidatos Mario Desbordes llamó a “ser cuidadosos” con las frases que se expresan, en referencia a Sichel. El exministro de Defensa acotó que el independiente sostuvo que no hay BancoEstado en La Pintana , aclarando que una sucursal funciona en esa comuna hace más de 10 años.

Lavín comentó que pensaba consultarle por ese tema a Sichel, que fue presidente del banco estatal, en base a discusiones que habían en redes sociales. Finalmente consultó por acusaciones respecto a que desde Desarrollo Social habría detenido compras de tierras a comunidades indígenas. El independiente recalcó que “la Conadi es un servicio autónomo, un ministro no decide si se paran las compras. Si hago eso falto a la ley”. Además llamó a no seguir con una política de compra de tierras “si no le ponemos un límite, para que no termine siendo especulativo”.

En los minutos finales, cerca de la 1.00 horas Ignacio Briones emplazó al exministro de Desarrollo Social, señalando que Sichel en su libro dice que salió del gabinete porque habría querido acelerar las ayudas en pandemia y ello se retrasó por un acuerdo para frenar el proyecto de retro del 10% de fondos previsionales.

“Te parece leal con tu equipo”, “te parce que es hablarle con la verdad a las personas”, inquirió Briones.

“No estaba de acuerdo y no estoy de acuerdo como te lo dije en su minuto con haber demorado las entregas a cambio de un acuerdo político, que según lo que conversamos en ese minuto iba a parar la presión por el 10%, iba a parar la demanda de la izquierda, salvo que hagamos creer a la gente que yo era ministro de Hacienda y tu eras el ministro de Desarrollo Social”, contestó Sichel.

“Sé que mi historia no tiene nada de especial”, aseguró el mismo Sichel en el cierre del debate, afirmando que se deben “hacer cambios en serio” y por “un mejor país”.

“Estas elecciones se tratan de ti, del esfuerzo que haces todos los días por salir adelante, que vivas la vida que quieras vivir, no la que te condena el lugar donde naces”, cerró.