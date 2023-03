Cadem: 86% está de acuerdo con el emplazamiento del general Yáñez al Congreso tras la muerte del cabo Salazar

El pasado lunes, el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, se trasladó hasta la ciudad de Concepción para visitar al cabo primero Alex Salazar Rodríguez, quien fue atropellado por un sujeto en un operativo efectuado la madrugada del domingo 12 de marzo, y que días después falleció.

En ese contexto, la autoridad policial emplazó al Congreso a aprobar proyectos relacionados a la labor de la institución. “Decirle a los carabineros que este no va a ser un caso más. Este es un caso que va a abrir nuevamente el debate y aquí yo hago una invitación a todos los parlamentarios, por todas las indicaciones, por todos los proyectos de ley que se han mandado al Congreso para que de una vez por todas esta ley salga a la luz, donde el rayado de cancha esté claro, donde los carabineros no tengan que dudar, donde los carabineros no tengan miedo a tener que enfrentar a la delincuencia y hacer uso de todos elementos que la ley le entrega. Ya basta”, enfatizó el jefe policial.

En torno a las declaraciones, la encuesta Plaza Pública, que realiza Cadem, dio a conocer este domingo que un 86% de los encuestados se mostró de acuerdo con los dichos emitidos por la máxima autoridad de Carabineros.

En tanto, un 84% considera que la institución policial no cuenta con las condiciones y herramientas necesarias para combatir la delincuencia. Además, un 67% piensa que el Ejecutivo no apoya de manera decidida a Carabineros.

Reforma tributaria

Luego de que el pasado miércoles 8 de marzo el Pleno de la Cámara de Diputados rechazara la idea de legislar el proyecto de reforma tributaria que impulsó el gobierno desde la campaña presidencial, el sondeo semanal de opinión reveló que un 82% de los consultados está de acuerdo con que Chile necesita una nueva reforma. Asimismo, un 51% se mostró en contra de que se rechazara la emblemática iniciativa.

En este contexto, un 34% atribuye que las principales responsables de este fracaso para el gobierno son las diputadas que se ausentaron en la votación, Viviana Delgado, del Partido Ecologista Verde; Mónica Arce y Pamela Jiles, del Partido Humanista. Precisamente, esta última parlamentaria evidencia en esta semana una caída de diez puntos porcentuales en su aprobación, llegando a 46%.

En tanto, un 64% de la muestra encuestada considera que es poco o nada probable que el gobierno logre un acuerdo en torno a la reforma tributaria con los empresarios, y un 59% cree que el Ejecutivo no llegará a acuerdo con los partidos de oposición.

En la tercera semana de marzo, la aprobación a la gestión del Presidente Gabriel Boric subió tres puntos, llegando a un 35%, mientras que su desaprobación bajó a 60%, registrando por primera vez en lo que va de su mandato que el neto de aprobación (-25 puntos) es más alto en comparación al del segundo gobierno de la Presidenta Bachelet (-30 puntos), cuando enfrentaba los efectos del Caso Caval.