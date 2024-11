Cámara de Diputados rechaza reposición de gastos reservados de la Subsecretaría del Interior aprobada en el Senado

Con tres votos a favor, 82 en contra y 51 abstenciones, la Cámara de Diputados rechazó la reposición de los gastos reservados de la Subsecretaría del Interior, los cuales habían sido repuestos en el Senado. Esto significa que pasa a la Comisión Especial Mixta.

La idea de rechazar nació tras una iniciativa de la bancada de Demócratas, cuyos integrantes buscan que el gobierno transparente el uso dichos gastos reservados, a propósito de la investigación que se realiza en el marco de la denuncia de violación y abuso sexual en contra de Manuel Monsalve.

En el inicio de la discusión de la Ley de Presupuesto, la Sala de la Cámara Baja, con 70 votos a favor, 63 en contra y tres abstenciones, aprobó la indicación que reducía los gastos reservados de la Subsecretaría del Interior a 1.000 pesos, los cuales anteriormente llegaban a más de 500 millones de pesos.

Sin embargo, los integrantes del Senado revirtieron la votación y tras un debate que se centró en que no se podía ver afectada la votación de una indicación en la Ley de Presupuesto por un caso en particular -esto en el marco del caso Monsalve-, con 36 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones la Cámara Alta aprobó la indicación del gobierno que buscaba la reposición de los gastos reservados de la Subsecretaría del Interior.

El Senado aprobó la reposición de $538.654.000 en gastos reservados para el Ministerio del Interior, los que son administrados por la subsecretaría de la cartera. Sin embargo, este lunes se volvió a fojas cero y será la comisión mixta la que deberá resolver las discrepancias surgidas en el proceso legislativo.

Tras la votación, la jefa de bancada Demócratas, Joanna Pérez, señaló que “la ministra del Interior no se ha hecho cargo del eventual mal uso de estos gastos reservados, y es más, ridículamente escuchamos en la comisión investigadora que el propio exsubsecretario (Monsalve) desde el recinto penitenciario va a tener que hacer la rendición de los gastos reservados. Por eso nuestra bancada pidió rebajar de 500 millones a 1.000 pesos los gastos reservados, indicación que hemos repuesto hoy en la Cámara para que pase a la comisión mixta”.

Agregó que “mientras este gobierno no esclarezca esta situación, insistiremos en no entregar un cheque en blanco para los gastos reservados de la Subsecretaría del Interior. Necesitamos conocer en que se utilizarán estos recursos y que el uso de ellos, no esté nuevamente en tela de juicio”.

La diputada Erika Olivera, en tanto, sostuvo que “no podemos permitir el mal uso de los recursos públicos en actividades contrarias a la ley o ajenas a las funciones propias de los subsecretarios. Por lo que, como bancada Demócratas, hemos decidido revertir la decisión del Senado y valoramos que la reducción de los gastos reservados pase a comisión mixta”.