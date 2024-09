Camila Nieto (FA), candidata a alcaldesa por Valparaíso: “Sharp representa un proyecto muy cerrado, hermético, todo lo contrario a lo que necesita la comuna”

Los partidos del oficialismo -y la Democracia Cristiana- lograron un pacto unitario en prácticamente todas las comunas de Chile. En Valparaíso, sin embargo, a la carta de la alianza, la concejala frenteamplista Camila Nieto, le surgió competencia dentro de la izquierda: Carla Meyer, la “elegida” del actual jefe comunal, Jorge Sharp.

En esta entrevista Nieto explica las diferencias entre ambas candidaturas y deja en claro que, de ser electa alcaldesa, no está en sus planes ser la continuidad de Sharp. “Necesitamos una gestión que esté preocupada, más que de hacer política, de entender que la municipalidad es un servicio”, asegura.

FOTO: DEDVI MISSENE

En Valparaíso la batalla es compleja: son dos las candidatas de izquierda. ¿Cómo ve el desafío?

Reconocemos que hoy día existe un escenario bastante estrecho. Por eso es que en su momento estuvimos de acuerdo con participar de las primarias, generar un acuerdo lo suficientemente amplio a nivel nacional. A pesar del escenario estrecho, consideramos que esta candidatura es la más competitiva para enfrentar la ultraderecha, por el bienestar de las y los porteños.

¿Fue irresponsable por parte de Sharp promover a su candidata?

Este era un escenario ideal para someterse a un proceso mucho más amplio, para haber participado de una primaria, independientemente de las diferencias, más que elegir una candidata a dedo dentro de su propia orgánica.

¿Cómo evalúa la administración del alcalde Sharp?

Han existido avances en su gestión. Pero nosotras estamos compitiéndoles, en atención a que hay aspectos importantes que han faltado, que se han desatendido, que tienen que ver con el orden del espacio público, las calles, la limpieza, la seguridad. (Sharp) representa un proyecto muy cerrado, muy hermético, que genera poco diálogo. Todo lo contrario a lo que hoy se necesita para sacar adelante a Valparaíso.

¿Siempre ha sido así?

En un principio fue un proyecto que tenía mucha amplitud ciudadana. Fui una de las ciudadanas que se sintieron muy esperanzadas cuando llegó a ser alcalde. Pero a medida que la gestión fue avanzando, se fue fragmentando.

¿Cuáles son los principales problemas de la comuna?

Mis recuerdos de infancia son de un Valparaíso bien distinto al que yo veo ahora. Hoy día tenemos todo para despegar. Lo que necesitamos es una gestión que esté preocupada, más que hacer política, de entender que la municipalidad es un servicio. Para mí, las principales problemáticas de la ciudad tienen que ver con seguridad, con desarrollo económico, con mayor inversión, con limpieza y el embellecimiento.

FOTO: DEDVI MISSENE

¿Sharp se enfocó en el proyecto político más que en la comuna?

Sí, yo creo que sí.

¿Le cabe responsabilidad por los problemas que hay actualmente en Valparaíso?

La responsabilidad es proporcional a las funciones que hoy día te da la ley. Hay que ser justas con eso. El estado en el que hoy día está Valparaíso es una responsabilidad compartida, que va desde los habitantes hasta la autoridad comunal.

¿Cuál es el sello de su campaña?

El diálogo, la gestión. Hay que sacarle trote a la ciudad. Hay tanta potencialidad, tanto encanto, y lo estamos perdiendo si no entendemos que en la cabeza del municipio y las direcciones tiene que haber gente competente, que tenga experiencia, que sepa y que, sobre todo, ponga por delante la necesidad de las vecinas y vecinos.

¿Cuáles son sus proyectos estrella?

Queremos abordar seguridad en tres ejes: seguridad preventiva, que tiene que ver con la creación de una defensoría de las víctimas, generar rutas seguras para los escolares, mayores tecnologías; recuperar el espacio público, y eso implica orden, limpieza, embellecimiento, recambio de luminarias, y generar una red integral para generar espacios seguros para niños, niñas y adolescentes en los distintos cerros y lugares de Valparaíso.

¿Qué distingue su candidatura de la candidata de Sharp?

Carla Meyer es la sucesión de la actual gestión, representa lo que hemos visto en estos ocho años. Las personas tienen que hacer su análisis del estado de la ciudad. Meyer no nos da garantías de que Valparaíso vaya a ir por una línea de mayor progreso. Nosotras no somos esa candidatura de continuidad, sino que tenemos la capacidad para reconocer los aspectos positivos y todos aquellos aspectos que han faltado. Ni a ella ni a su movimiento político les he visto hacer una autocrítica, que es tan importante para ver dónde mejorar. Es más una candidatura de defensa de la gestión actual que de propuestas nuevas.

Jorge Sharp renunció al Frente Amplio cuando el Presidente Boric firmó el acuerdo por la paz. ¿Eso da cuenta de los distintas que son las izquierdas?

Nosotros, desde ese año hasta la fecha, en vez de dividirnos, nos hemos constituido y nos hemos unificado en un partido bastante grande a nivel nacional. En esa misma cantidad de años, ellos solo se han fraccionado. No han logrado la apertura al diálogo que se necesita para traer inversión a Valparaíso, para conversar con distintos sectores que son fundamentales para reactivar ciertos sectores de la ciudad.

FOTO: DEDVI MISSENE

¿En el Frente Amplio ha habido un crecimiento con respecto a cómo abordar la seguridad?

Sí, yo creo que estamos mucho más cómodos hablando del tema de seguridad.

Esta semana dijo que Michelle Bachelet es más cercana al Frente Amplio y al PC que a su coalición base. ¿Fue un error?

Estas últimas dos semanas hemos participado de encuentros muy enriquecedores con la expresidenta. En esos espacios me he dado cuenta que ella es un símbolo y ha trabajado muchísimo para efectos de construir unidad. Nos sentimos parte de lo que proyecta, reconociendo que ella ha puesto su liderazgo a disposición del espacio donde históricamente ha militado, que es el PS.

¿Pero fue un error plantearlo de esa forma?

Me quedo con que hoy día destacamos la importancia de una líder tan importante, que históricamente ha pertenecido al Socialismo Democrático y que tiene una aspiración de generar unidad transversal.

¿Cree que el Frente Amplio va a crecer en estas elecciones?

Yo espero que sí. En un contexto de voto obligatorio es demasiado incierto.

¿Confía en que va a ganar?

El escenario está estrecho. Sí creemos que somos una candidatura bien competitiva. Pero no tengo la bolita mágica para verlo.