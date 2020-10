Caso Cormuval: Ocho concejales de Valparaíso presentan querella por presuntas irregularidades en las cuentas de la corporación

Una querella contra quienes resulten responsables -en calidad de autores, cómplices o encubridores de malversación de caudales públicos y fraude al Fisco-presentaron ayer ocho de los diez concejales de Valparaíso. La acción se da luego de que se conociera que la Contraloría iniciará un juicio de cuentas para recuperar $ 931 millones que habrían sido mal utilizados por esa corporación y que estaban destinados a la Subvención Escolar Preferencial para alumnos vulnerables.

La querella fue ingresada por un grupo de concejales transversales en contra de la Cormuval y eventualmente en contra del municipio. Estos son: Carlos Bannen González (UDI), Marcelo Barraza Vivar (DC), Daniel Morales Escudero (MVC), Eugenio Trincado Suárez (DC), Luis Soto Ramírez (UDI), Claudio Reyes Stevens (MVC), Iván Vuskovic Villanueva (PC), Ruth Cáceres Cortés (RN).

En la instancia, Bannen manifestó que “aquí hay plata que no sabemos dónde está. Aquí hay gastos que no están acreditados, aquí se arrendaban espacios al interior de las escuelas q no sabemos dónde fueron esos recursos”.

Barraza, en tanto, señaló que “llevamos a la comisión de Educación. Dimos cuenta de esta situación al alcalde (Jorge Sharp), está en acta, hace un año y medio atrás, y él no toma estas recomendaciones que hace el concejo y hoy nos vemos envueltos en temas ilegales. Porque esa es la palabra, aquí hay una ilegalidad”.

Según el informe de la Contraloría, que publicó El Mercurio de Valparaíso, algunos dineros del programa de Subvención Escolar Preferencial (SEP) habrían sido destinados a la compra de, entre otras cosas, “buzos, poleras, agendas, y colaciones” en dos liceos de la comuna. Además, el organismo detectó que alumnos de esos establecimientos fueron contratados como garzones y cocineros, lo que abrió denuncias de la fiscalía, el SII y la Defensoría de la Niñez.

La semana pasada, el alcalde indicó que solicitó una reunión a la Contraloría y apuntó a la gestión de las administraciones anteriores. “Todo lo que hicimos no fue suficiente para detectar antes estas cosas que estaban ocurriendo”, sostuvo.