Cautela por Vivanco y advertencia sobre Muñoz: la postura de bancada UDI ante eventuales AC contra ministros de la Suprema

El jefe de la bancada de diputados UDI, Gustavo Benavente, se pronunció la mañana de este lunes sobre las eventuales acusaciones constitucionales contra ministros de la Corte Suprema. Esto, en el marco de las revelaciones del caso Audio, que tiene como protagonista al abobado Luis Hermosilla, quien permanece privado de libertad bajo la medida cautelar de prisión preventiva, tras ser formalizado por delitos de corrupción.

Es que ad portas de la vista de la situación de Vivanco en el pleno del máximo tribunal de hoy (en el que no estará presente por un permiso previo), la bancada del PS y el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Eric Aedo (DC), anunciaron que presentarán una acusación constitucional en contra de la ministra para destituirla del cargo.

En entrevista con Línea Uno de STGO TV, el diputado gremialista fue inquirido respecto a si como bancada se sumarán al libelo acusatorio contra Vivanco, sobre lo que mantuvo cautela.

“Las acusaciones constitucionales hay que verlas también en su mérito, hay que ver cómo se construye la acusación, cuál es el argumento de fondo. Recién ayer (domingo) se empezó a hablar de la ministra Vivanco, recordemos que también se venía hablando de una acusación constitucional contra el ministro (Jean Pierre) Matus, ya se había prácticamente anunciado por lo menos su estudio en contra de este ministro”, recalcó.

4 SEPTIEMBRE 2024 RETRATO A GUSTAVO BENAVENTE EN EL CONGRESO NACIONAL. FOTO: DEDVI MISSENE

En ese sentido, sobre la AC contra Vivanco planteó: “Nosotros no podemos hoy día revisar si vamos a estar o no de acuerdo, mientras no la veamos, ver el mérito, cuáles son los argumentos. Y yo creo que puede que falten a lo mejor algún antecedente aún que se pueda conocer, y en base a eso ir tomando decisiones más allá de aventurarnos en una acusación”.

La acusación constitucional contra Matus es liderada por el diputado DC, Eric Aedo, la que será ingresada este 23 de septiembre próximo.

Advertencia de AC a Sergio Muñoz

Pero además, Benavente apuntó que el ministro Sergio Muñoz también podría ser acusado constitucionalmente. Aunque cabe precisar que el caso del magistrado es distinto y ocurrió hace dos años, siendo develado por Pulso PM de La Tercera.

Esto, dado que el juez fue acusado de filtrar información “sensible y detallada” a su hija sobre el futuro de proyectos inmobiliarios donde tendría suscritas promesas de compraventa por dos departamentos.

“Incluso hoy día hay tres ministros de la Corte Suprema que están severamente cuestionados. Quizás dos mediáticamente se ha dado más resonancia, como son la ministra de Vivanco y el ministro Matus, pero también el ministro Sergio Muñoz, hoy día está pasando una situación compleja en la Comisión de Ética de la Corte Suprema”, enfatizó.

Y luego agregó: “Por lo poco que conocemos, él también podría ser objeto de una eventual acusación constitucional”.