Chahuán y votación por presidencia del Senado que desató pugna en Chile Vamos: “Faltó capacidad de diálogo en nuestra coalición”

El senador de Renovación Nacional (RN), Francisco Chahuán, este jueves reconoció que la votación por la presidencia del Senado, que desató una pugna en Chile Vamos, fue el reflejo de la falta de diálogo con la coalición.

Es que la votación que se vivió ayer en la Cámara Alta para elegir la nueva mesa directiva dejó en evidencia las tensiones dentro del bloque de oposición. El conglomerado de derecha apostaba por Felipe Kast de Evópoli, sin embargo gracias a los apoyos oficialistas, Manuel José Ossandón (RN) logró imponerse con 28 votos.

En diálogo con el programa de streaming de La Tercera, Desde La Redacción, el parlamentario y extimonel de RN apuntó: “Yo no era partidario, si tú me preguntas, de una candidatura por fuera de Manuel José Ossandón. Por supuesto que no estaba de acuerdo con esa candidatura por fuera, pero acá creo que faltó capacidad de diálogo al interior de nuestra coalición”.

En ese sentido, Chahuán apuntó que “es un aprendizaje pensando básicamente en las señales de gobernabilidad que tenemos que dar por delante. Es lo que tenemos que trabajar, tenemos que reforzar”.

El senador, eso sí, fue enfático en señalar que ese desencuentro en el bloque no afecta a la abanderada presidencial del bloque, Evelyn Matthei (UDI).

“No afecta en absoluto a nuestra candidata presidencial, Evelyn Matthei. Este no es un problema de la candidata. La candidata cuenta con el respaldo y el apoyo de los tres partidos de Chile Vamos. Pero además cuenta con el respaldo del nuevo presidente del Senado, Manuel José Ossandón”, remarcó.

Sobre su postura en la votación -se abstuvo-, Chahuán reconoció que fue una manera de pasar factura a Evópoli, que junto con la UDI, en 2021 dejaron fuera del acuerdo por la presidencia del Senado a RN. “Claramente yo pasé la factura”, dijo.