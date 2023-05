Citan a ministra Fernández a comisión de Defensa de la Cámara por declaración de regimiento como sitio de memoria por los 50 años del Golpe

El presidente de la comisión de Defensa de la Cámara de Diputados y Diputadas, Francisco Undurraga (Evópoli), citó a la ministra del área, Maya Fernández, para que dé cuenta de las razones y alcances de la decisión del Consejo de Monumentos Nacionales -entidad que depende del Ministerio de las Culturas- de declarar como sitio de la memoria al Regimiento Nº23 de Copiapó en el marco de los 50 años del Golpe de Estado de 1973.

Y es que la decisión de la entidad dependiente de Cultura molestó incluso al Ejército, molestia que el comandante en jefe, general Javier Iturriaga, se encargó de transmitir a la titular de Defensa, Maya Fernández.

La determinación se adoptó el pasado 17 de mayo, en una sesión donde se aprobaron una serie de solicitudes levantadas por organizaciones de la sociedad civil para declarar como Monumento Histórico siete lugares utilizados como centro de tortura durante la dictadura, entre ellos la ex Cárcel de Arica; el Memorial Puente El Ala en Ñuble y el Regimiento N°23 de Copiapó. Fue la reconversión de este último recinto lo que generó cierta incomodidad al interior de la institución castrense.

Sobre la citación a la ministra Fernández, el legislador Evópoli señaló que la determinación del Consejo de Monumentos “genera una serie de complicaciones, toda vez que nos estamos refiriendo a un recinto donde se entrena y prepara a uniformados en materia de seguridad y resguardo de nuestras fronteras, por lo que la entrada de civiles implicaría al país quedar expuesto en materia de seguridad nacional e inteligencia”.

A raíz de esa situación, explicó Undurraga, se decidió “citar a la ministra Fernández a la comisión, para que entregue detalles de lo que implica esta declaratoria, si es que va a ser un lugar específico del regimiento o el recinto en su totalidad y cómo se subsana el tema de preparar a nuestras tropas para resguardar el territorio nacional”.

La inquietud del Ejército radica en que al ser un recinto militar y ser declarado sitio de memoria, la unidad queda expuesta en términos de seguridad e inteligencia, dado que allí se desarrollan labores que no pueden quedar sujetas a las normas de un lugar declarado monumento nacional. Es decir, creen en la institución castrense que no podrían hacer ejercicios de explosivos, no podrían no abrir sus puertas al público y, tampoco, hacer remodelaciones que vayan en función de lo que se necesite para el entrenamiento de los soldados.

Este jueves, el ministro de las Culturas, Jaime de Aguirre, defendió la decisión del organismo que depende de su cartera, argumentando que la determinación se ajustó “a todos los protocolos, esto es un pronunciamiento del Consejo de Monumentos Nacionales, que no se corre ningún riesgo”, y añadió que, a su juicio, “han salido muchas declaraciones que no se ajustan a la realidad”.