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    Política

    Comité de senadores del Socialismo Democrático materializa denuncia contra las AFP: “No puede haber impunidad”

    En la denuncia ante la Superintendencia de Pensiones, los legisladores piden "acciones indemnizatorias" y remitir los antecedentes al Ministerio Público "que revistan caracteres de delito".

    Jorge ArellanoPor 
    Jorge Arellano
    Guía para entender cómo funcionarán los nuevos fondos generacionales de las AFP

    El comité de senadores del Socialismo Democrático presentó ante la Superintendencia de Pensiones una denuncia administrativa contra las administradoras de fondos de pensiones (AFP) buscando sanciones ante las pérdidas de los fondos D y E.

    De esta manera, los legisladores sostienen que las acciones de las AFP “pueden constituir infracciones administrativas de las administradoras que se individualizan, sancionables conforme al artículo 17 del DFL Nº 101, de 1980, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social”.

    “Solicitamos que esta denuncia se incorpore a los procedimientos sancionatorios iniciados por esa Superintendencia respecto de los mismos hechos y que se amplíe su objeto, de modo que se determinen las responsabilidades de cada administradora y de las personas que participaron en sus decisiones de inversión, y se apliquen las sanciones legales. Las solicitudes de antecedentes contenidas en este escrito se plantean como diligencias probatorias de ese procedimiento. Solicitamos, además, que se adopten las medidas legalmente procedentes para resguardar los fondos durante el ajuste a la nueva regulación”, sostiene la denuncia.

    En el texto de la denuncia se solicita, entre otras cosas, “ejercer las acciones indemnizatorias del artículo 149 del DL Nº 3.500 en beneficio de los fondos afectados, en contra de las administradoras y de las personas solidariamente responsables, atendidos los incumplimientos, perjuicios directos y relación causal que se acrediten”.

    Asimismo, se pide “remitir al Ministerio Público, conforme al artículo 175 del Código Procesal Penal, los antecedentes que revistan caracteres de delito”.

    Al respecto, explicaron que “La situación de las pérdidas de los fondos D y E de las AFP es tan grave que no bastan las excusas o supuestas advertencias que se hicieron frente a los movimientos que se hicieron y que llevaron a una pérdida historia de las pensiones. Por ello como comité de senadores del Socialismo Democrático presentamos hoy una denuncia a la Superintendencia de pensiones en la que exigimos”.

    Añadieron que “no puede haber impunidad en este actuar irresponsable que llevó a que cientos de personas perdieran buena parte de sus ahorros”.

    Más sobre:AFPFondos EFondo de pensionesSocialismo Democrático

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