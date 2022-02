Coordinadores de Comisión de Sistemas de Justicia sostienen que normas sobre pluralismo jurídico pueden generar “mayor discusión” en primera votación general en el pleno

A eso de las 11.45 horas los coordinadores de la comisión de Sistemas de Justicia, Vanesa Hoppe y Christian Viera, se refirieron a lo que será la primera votación en general en el pleno de la Convención Constitucional.

Se espera que a las 15.00 horas de este martes comience la exposición y posterior debate sobre el primer informe de dicha comisión, la que reunió un total de 16 artículos. De esta forma, se da inicio a una etapa crucial del órgano redactor que definirá aquellas normas que quedarán plasmadas en el proyecto de nueva Carta Fundamental.

Al respecto, Hoppe, señaló que “es una instancia adrenalínica, personalmente también me pone un poquito ansiosa y nerviosa, pero estamos confiadas y confiados en que hemos intentado hacer un trabajo transversal, dar discusiones que permitan incorporar las opiniones de todas y todos. Creo que eso es algo que nos puede dejar tranquilos y tranquilas”.

Más adelante, ambos coordinadores fueron consultados sobre los 16 artículos que componen el informe y cuáles de ellos creen que serán aprobados. En ese sentido, tanto Hoppe como Viera apuntaron al tema de pluralismo jurídico.

“Avizoro que, probablemente, el tema de pluralismo jurídico sea quizás el que de para una mayor discusión porque estamos en una etapa de recién escribiendo el primer capítulo (...) entonces, en esta primera instancia, probablemente existan dudas de cómo se van a coordinar ambos sistemas y no hemos podido entrar al detalle todavía”, detalló Hoppe.

Por su parte, Viera compartió el punto sobre el pluralismo jurídico y precisó “pero en el juego de dos normas, que es el artículo 2 y el 15. Y es importante porque el art.2 establece un principio” dijo, y agregó que ”el art.15 contiene un principio que informa todo el proceso jurisdiccional con distinciones que no están, tal vez, suficientemente detalladas y eso puede llevar a alguna duda en algún compañero o compañera. Yo esperaría que el art.2 se apruebe porque ahí está el corazón de la gran novedad”.

El convencional también fue consultado por ‘la independencia de lo jueces’, esto a propósito de la aprobación en general -el 24 de enero- de limitar la duración de los ministros de la Corte Suprema en un rango que, por ahora, iría entre los 10 a 15 años y limitar a ocho años la duración de los ministros de cortes de apelaciones y los jueces de primera instancia, es decir, de los tribunales inferiores.

De hecho, la aprobación de ambas iniciativas provocó que la ministra Ángela Vivanco leyera un texto de doce carillas, en el Salón de Honor Palacio de Tribunales, para defender la inamovilidad e independencia de los jueces.

El coordinador respondió que “no está en cuestión la independencia de las y los jueces de este país, tal vez, en el artículo 4 inciso 2, a propósito de la limitación en la duración del ejercicio de ciertos jueces y juezas”.

Sin embargo, puntualizó que “en lo que estamos discutiendo hoy día viene una propuesta de duración temporal de ciertos jueces y juezas que fue compartida por todos los colectivos de la comisión. A saber, que las y los ministros de la Corte Suprema duren 12 años, entonces efectivamente va a ver una causal de duración temporal”.

Además, se le preguntó por la aprobación en particular, en su comisión, de eliminar el fuero de los jueces. En relación a esto comentó que “el fuero jamás ha estado en la Constitución, nunca, ni ayer ni hoy. Lo único que hay es una regla muy específica, en materia de privación de libertad, para los jueces que salvo que se trate de delitos flagrantes no pueden ser detenidos sino por orden judicial, eso no es fuero”.

Con todo, en caso de que todos los convencionales usen su tiempo de exposición -3 minutos- y se alcance el tiempo máximo de dicho espacio -8 horas- se prevé que la votación inicie a las 23.00 horas.

Para esta jornada, donde se votará en general, se necesita un quórum de dos tercios, es decir, la postura a favor de 103 constituyentes. De lograrse esa cantidad de aprobación, las normas pasan a la votación en particular que será discutida en otra sesión plenaria. Por el contario, si no obtiene la aprobación necesaria volverá a la comisión correspondiente.