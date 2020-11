Delgado lidera intensa agenda en su primer día como ministro del Interior: esta tarde se reunirá con altos mandos de Carabineros y la PDI

Una intensa agenda ha desarrollado durante la jornada de este jueves el recién asumido ministro del Interior, Rodrigo Delgado. Entre sus actividades programadas para la tarde destaca una reunión con el alto mando de Carabineros y de la PDI que comenzará a las 16:00 horas.

Durante la mañana sostuvo un encuentro con los subsecretarios del Interior, Juan Francisco Galli, y de Prevención del Delitos, Katherine Martorell. Posteriormente, al mediodía, Delgado participó en una sesión de la Unidad Coordinadora para la Reforma de Carabineros. Esta última instancia se constituyó a fines de octubre -cuando la jefatura del gabinete estaba liderada por Víctor Pérez- y tiene por objetivo avanzar y dar celeridad a la implementación del proceso de reforma a la institución policial uniformada.

A las 13:00 horas participó del primer Comité Ejecutivo con el Presidente Sebastián Piñera -que se realiza todos los jueves- y luego a las 16:00 horas tendrá una reunión con el general director de Carabineros, Mario Rozas, y con el director de la Policía de Investigaciones (PDI), Héctor Espinoza.

Ayer, en el primer punto de prensa que realizó como ministro del Interior, Delgado fue consultado por la permanencia de Rozas en el cargo. Al respecto, contestó: “Hace algunas horas atrás era alcalde de Estación Central todavía, hace pocos minutos he jurado en mi cargo. Mañana muy temprano tengo varias reuniones, en las cuales vamos a analizar este y otros temas, y obviamente en la medida que tenga que informar algo al respecto lo voy a hacer, pero creo que hoy día lo importante es entender”.

Cabe recordar, que el exalcalde de Estación Central fue nombrado este miércoles por el gobierno como secretario de la cartera de Interior, luego de que Víctor Pérez anunciara que renunciaba a la jefatura del gabinete tras no sortear en la Cámara de Diputados la acusación constitucional presentada en su contra.

En dicho punto de prensa también dijo que su principal desafío es “no desconectarme de la gente, no desconectarme de la calle, no desconectarme de la gente que he visto cómo ha sufrido, no desconectarme de aquellas personas que han perdido sus empleos, de aquellas personas que no tienen alimento, no desconectarme, finalmente, de ese Chile profundo que me permitió estar acá”.