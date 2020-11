Rodrigo Delgado, nuevo ministro del Interior: “El principal desafío es no desconectarme de la gente, no desconectarme de la calle”

Luego de la ceremonia donde fue embestido como ministro del Interior, en reemplazo de Víctor Pérez, quien renunció mientras era acusado constitucionalmente en el Congreso, Rodrigo Delgado tuvo sus primera palabras como jefe de Gabinete.

“Hace un par de horas todavía era alcalde de Estación Central, ha sido un día de muchas emociones, fueron tres períodos de alcalde en Estación Central, más otros período como director de Desarrollo Comunitario en una comuna la cual me vio crecer, profesional, personalmente, y una comuna a la cual siempre la voy a guardar en mi corazón”, comenzó.

Además de dar las gracias a los habitantes de Estación Central y a los funcionarios municipales de la comuna que lideró por casi tres períodos, tuvo palabras para el Presidente Sebastián Piñera, quien le pidió “practicar y recorrer los caminos del diálogo, la colaboración y los acuerdos”, agradeciéndole “por haber pensado en que poseo las características, básicas al menos, para enfrentar este gran desafío. Se que es un gran desafío complejo, lo tengo claro”.

Según Delgado, su principal desafío como titular de Interior es “no desconectarme de la gente, no desconectarme de la calle. No desconectarme de la gente que he visto cómo ha sufrido, no desconectarme de aquellas personas que han perdido sus empleos, de aquellas personas que no tienen alimento, no desconectarme, finalmente, de ese Chile profundo que me permitió estar acá”.

“Creo que uno tiene que ser no solamente agradecido de su historia, sino que además tiene que ser una persona que vaya incorporando el aprendizaje. Aprendizaje que tengo que poner en práctica en un cargo que requiere un desafío importante”, agregó.