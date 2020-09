Desbordes tras rechazo a proyecto de resguardo de infrastructura crítica: “Es una derrota para la ciudadanía”

El ministro de Defensa, Mario Desbordes, lamentó el rechazo en la Cámara de Diputados al proyecto que entrega al Presidente de la República la facultad de decretar que las Fuerzas Armadas puedan resguardar la infraestructura crítica cuando esté amenazada ante un grave peligro.

La iniciativa de reforma constitucional no alcanzó el quórum de 93 votos requeridos y pasó a comisión mixta para su discusión.

Tras el revés, Desbordes sostuvo que “no es una derrota para el ministro de Defensa, ni para el Gobierno, yo creo que es una derrota para la ciudadanía”.

“Este es un proyecto que busca que se permita custodiar infraestructura crítica, uno sin que las Fuerzas Armadas intervengan en orden público, nada, no contempla que las Fuerzas Armadas tomen un rol de policías, se trata de cuidar lugares físicos específicos. Es este Congreso que mediante una ley va a determinar cuáles son esos lugares”, explicó, asegurando que se toman todos los resguardos para que los decretos deban ser visados por Contraloría con la justificación de las acciones.

El ministro dijo respetar que el derecho de cada parlamentario a votar en conciencia, pero señaló lamentar que el proyecto no fuera aprobado.

Desbordes destacó que las Fuerzas Armadas han hecho “de forma impecable” el trabajo de colaboración en el resguardo de las fronteras para el combate del narcotráfico y “no ha habido un solo reclamo”.

“La labor de las Fuerzas Armadas en colaboración con las policías ha dado frutos estupendos, se han logrado decomisos de droga, se ha logrado detener contrabando, todo gracias al apoyo logístico y de recursos que las Fuerzas Armadas hicieron”, planteó.

“Por eso yo hago un llamado a no tener acá la misma sospecha y si alguien quiere mejorar el proyecto se hubiera podido aprobar la idea de legislar y en la comisión mixta presentar las indicaciones que corresponden”, agregó.

El ministro dijo que se pidió explicaciones a diputados oficialistas que no votaron, acotando que hubo una confusión respecto a los horarios, pero advirtiendo que aún con esos votos no se habría alcanzado el quórum. Asimismo recordó que la norma fue aprobada en el Senado de modo transversal.

“No entiendo por qué diputados de partidos políticos que en el Senado aprueban la norma, que contribuyen a mejorarla, acá la rechazan. No entiendo por qué invitan a expertos que representan a a esos mismos parlamentarios, que son convocados por ellos en una serie de otras instancias, destacados constitucionalistas y la opinión de esos constitucionalistas para algunos partidos de oposición es extraordinariamente importante en unos temas y acá sencillamente no se considera”, lamentó.

“Es parte de las reglas del juego democrático pero creo que esta norma era necesaria e importante para Chile”, finalizó, adelantando que en días próximos definirán junto a la Segpres la urgencia necesaria para el debate que continuará en la comisión mixta.