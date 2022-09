Designación de Cataldo en la Subdere: oposición acusa a Boric de “ceder” ante presiones del PC y Vallejo afirma que hay “un ánimo de atacar y golpear al gobierno”

Diversas críticas surgieron durante las últimas horas por parte de parlamentarios de oposición por la decisión del Presidente Gabriel Boric de designar al militante del Partido Comunista, Nicolás Cataldo, como Subsecretario de Desarrollo Regional (Subdere).

Así se confirmó el mediodía de este jueves, cuando el gobierno -mediante un comunicado-, oficializó los cambios en las subsecretarías. De esta manera Cataldo, quien hace dos días tuvo un fallido arribo a la subsecretaría del Interior tras conocerse una serie de tweets antiguos donde se refería en duros términos a Carabineros, reemplazará a Miguel Crispi en el cargo.

Una nominación que provocó molestia en la derecha, específicamente en Chile Vamos, desde donde acusaron al Mandatario de ceder ante las presiones del Partido Comunista.

El senador UDI, Iván Moreira señaló al respecto que “esta es una nueva provocación del gobierno al insistir en el señor Cataldo en la Subdere. Esta es claramente una imposición del PC que pone al Presidente Boric entre la espada y la pared y que lo obliga a tener que ponerlo en un cargo de importancia y de poder”.

Por su parte, el diputado gremialista, Álvaro Carter aseguró que “ellos (el PC) tienen capturado el gobierno. Las declaraciones en tono amenazantes el día de ayer (miércoles) del senador (Daniel) Núñez sobre salir del gobierno si éste deja de lado su programa, parece que surtieron efecto en La Moneda (...) Queda demostrado que el PC sigue siendo el que gobierna”.

El presidente de RN, Francisco Chahuán, en tanto, aseguro que “Guillermo Teillier (presidente del PC) pareciera que está gobernando Chile. No le bastó al PC haber tenido una frustrada posibilidad de enviar a Nicolás Cataldo a la subsecretaría del Interior, ahora lo nombran en la Subdere”.

“Ciertamente, el gobierno tiene que comenzar a gobernar y saber finalmente hacia dónde se va a inclinar, a buscar acuerdos con la oposición o finalmente insistir en con solidar una coalición con un programa de gobierno que tiene pocas posibilidades de viabilidad si es que ni tiene acuerdo con la oposición. Hacemos un llamado al Presidente Boric a que comience a gobernar”, añadió.

El jefe de bancada de los diputados de RN, Andrés Longton, indicó a su tiempo que “quien con justa razón no había asumido en la subsecretaría del Interior porque no cree en el orden público, no cree en el uso legítimo de la fuerza por parte de las policías, hoy se le haya dado un premio de consuelo, principalmente por la presión que ejerció por el PC”.

“Si el Presidente Boric sigue gobernando bajo la presión de un partido que fue duramente castigado el domingo en las elecciones, que no cree en estos elementos que son básicos para las familias chilenas, que tienen que ver con la seguridad, lamentablemente quiere decir que este gobierno no entendió nada de lo que pasó el domingo y lamentablemente va a tener una agenda deteriorada en materia de seguridad y orden público”, complementó.

“Presidente Boric, no puede sucumbir a presiones del PC, perjudicando a un excelente subsecretario como es Miguel Crispi. Aunque lo quieran apretar desde la calle, con su eterna tesis de un pie en La Moneda y otro en la Alameda. Mire el resultado del 4 de septiembre” planteó, en tanto, el vicepresidente de la colectividad, Diego Schalper.

Desde Evópoli, el diputado Francisco Undurraga, ironizó con la siguiente declaración: “Mis felicitaciones para Guillermo Teillier. Cambió que su partido se hiciera cargo de la crisis más profunda que afecta al país por administrar los recursos que se asignan a cada región, provincia y municipio. Queda claro cuánto pesa el PC en el gobierno”.

Mientras que la subjefa de bancada de los diputados del Partido Republicano, Chiara Barchiesi manifestó que “esta es una nueva provocación del gobierno al insistir en el señor Cataldo en la Subdere. Esta es claramente una imposición del PC que pone al Presidente Boric entre la espada y la pared y que lo obliga a tener que ponerlo en un cargo de importancia y de poder”.

Gobierno:

El gobierno salió a abordar la ola de críticas que surgió desde la oposición por la designación de Cataldo.

La ministra vocera, Camila Vallejo, afirmó que los cuestionamientos al militante PC eran “una falta de respeto al trabajo de profesionales altamente calificados en las labores que han desempeñados, tanto técnicas como políticas. Lo mismo lo dijeron de una gran ministra como Jeanette Jara (...) Entonces, yo creo que lo que subyace en general es un ánimo de atacar y golpear al gobierno más que una argumentación sostenida en evidencia y en realismo”.