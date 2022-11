Diputada Joanna Pérez (DC): “No puedo estar en un partido político que no respete la ley”

En medio de la Junta Nacional de la Democracia Cristiana (DC), encabezada por el diputado y timonel de la falange, Alberto Undurraga, la diputada Joanna Pérez, quien además es vicepresidenta de la colectividad, se refirió a la crisis del partido y dejó en duda el futuro de su militancia, alegando que no puede estar “en un partido político que no respete la ley”.

La reunión de la colectividad -donde la actual Directiva Nacional está dando a conocer su cuenta política y decidirá sobre diversos temas relativos al funcionamiento interno de la DC- se enmarca en una aguda crisis política del partido, la que ha hecho que varios militantes históricos renuncien, tales como los senadores Ximena Rincón y Matías Walker; el expresidente de la colectividad, Ignacio Walker Prieto; el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego; entre otros.

Bajo ese escenario, esta jornada la diputada Pérez, al tomar la palabra en la Junta, expresó que “sería ilógico pensar que no estamos pasando una crisis y que todos y todas podemos tener culpa de aquello”.

“Chile vivió un momento muy complejo que fue el plebiscito, donde a este partido se le obligó tomar una decisión por las cúpulas. Creo que eso viene a ser lo que sigue agravando los problemas nuestros”, aseveró la parlamentaria.

A lo anterior, se suma la respuesta del Servel a un recurso que presentó ante el organismo la diputada Pérez para solicitar la “declaración de caducidad y cesación del tribunal supremo” del partido. En el documento se argumentó que el órgano que fue elegido con 15 integrantes hoy está compuesto solo por siete, lo que afecta el quórum de mayoría absoluta necesario para tomar decisiones.

En ese contexto, hoy la diputada expresó: “No puedo estar en un partido político que no respete la ley”.

“Lo ha dicho el órgano principal, que hoy día no estamos cumpliendo dentro de un Estado de Derecho de democracia. Lo que estamos obrando hoy día es ilegal, y le pedíamos al presidente (del partido) que se convocara una junta presencial, no se quiso hacer; que se eligieran los órganos en esa junta, y se instalan nuevamente las mayorías, las mismas que intentaron incluso utilizar al Tribunal Supremo para pasar a un expresidente de la República. Hablemos de fraternidad pero sincerémonos, se han cometido errores tremendos, Alberto (Undurraga) tenía esa posibilidad y no lo hizo”, agregó.