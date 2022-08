Directiva DC lanza comando por el Apruebo: “Esta es la verdadera centroizquierda”

hace 32 minutos Tiempo de lectura: 2 minutos

Yasna Provoste y Felipe Delpin. Fotografía: Luis Felipe Araya / Agencia Uno.

Durante la actividad, la alcaldesa de La Pintana indicó que “hemos esperado que se cambie esta Constitución durante 42 años, desde que el expresidente Eduardo Frei Montalva dijo que no a la Constitución de 1980, por esta razón se planificó su asesinato, el que no reconozca esto no merece llamarse demócrata cristiano”.