“Es de un estalinismo”: senador Espinoza critica “marcar casas” con carteles del Apruebo

El domingo, la diputada y coordinadora del comando por el Apruebo, Karol Cariola (PC), explicó la iniciativa de “casas por el Apruebo”, que consiste en “ir dejándoles un cartelito que dice ‘esta casa está por el Apruebo’ en cada una de las ventanas”.

“Llevamos unas semanas haciendo puerta a puerta, recorriendo cada lugar del país, estamos desplegados de Arica a Punta Arenas y nos parece muy importante, y bueno le hemos llamado a esta campaña nacional dos millones de casas por el Apruebo que, básicamente, se trata de sumar nuevas casas por el Apruebo”, complementó la diputada en Mesa Central.

En ese marco, este lunes, el senador del Partido Socialista (PS), Fidel Espinoza, fue consultado en Radio Pauta por su opinión sobre la campaña del Apruebo y la iniciativa de “marcar casas” por esa opción.

“Eso es de un estalinismo, eso de poco menos de obligar a alguien a que tenga que tener un planteamiento”, respondió el senador.

Con relación al plebiscito, expresó que “nosotros queremos que Chile tenga una nueva Constitución, yo me la voy a jugar por eso, para que tengamos una nueva Constitución y que esa nueva Constitución entregue más derechos, pero que no sea solamente más derechos que queden en el papel”.

Así, reafirmó su postura de que votará Apruebo, “no podría votar por el Rechazo”, mientras que continuó haciendo reparos a la campaña por el Apruebo: “A mí no me van a obligar, ni de mi partido, ni de ninguna parte, a que sea el que encabece en mi región una campaña de la cual no me siento 100% interpretado”.

Mientras que, el presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral (Servel), Andrés Tagle, también se refirió a la iniciativa de “casas por el Apruebo”, y aclaró que “es una es una publicidad legítima que está en la ley, pero el consentimiento tiene que ser escrito del dueño y tiene que ser informado por el comando que lo haga al Servicio Electoral, eso lo hace legítimo”.

Enfatizando en que para poner “afiches” en casas particulares, debe haber una “autorización escrita del propietario en un formulario que está dentro del Servel y que se envíe al Servel dentro de cierto plazo por parte del comando que lo está haciendo, controlamos el gasto también con eso”, sostuvo en Radio Cooperativa.