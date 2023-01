El mensaje de Tohá a la oposición: “Cuando fueron gobierno aplicaron sus recetas y el resultado fue un deterioro de la seguridad dramático”

“Lamenté que se sintieran ofendidas algunas personas”, dijo esta mañana la ministra del Interior, Carolina Tohá, al momento de abordar su declaración en la Cámara de Diputados que provocó molestia en la oposición y generó rechazos a la reforma constitucional que permite prórrogas de 35 días -en vez de 15- del Estado de Excepción Constitucional de Emergencia.

El jueves, minutos antes de la votación, la jefa de gabinete tomó la palabra y expresó: “Estos proyectos que se están discutiendo hoy día no son para nada la panacea de la seguridad. En lo más mínimo. No existe la panacea de la seguridad (...). La panacea no está en los aplausos fáciles que se consiguen diciendo mentiras”.

Su reproche reproche enardeció inmediatamente el clima en la sala. Los diputados de derecha comenzaron a abuchear, mientras que las bancadas oficialistas respondieron con aplausos de apoyo a la ministra. Finalmente, la iniciativa impulsada por el gobierno se rechazó por 88 votos, 23 en contra y 11 abstenciones. Solo faltó un voto para ser aprobada.

Tras ese resultado, este viernes la secretaria de Estado insistió en que su intención no era ofender a los parlamentarios, pero advirtió que los temas de seguridad se discuten de forma inapropiada.

“Ciertamente no es la idea ofender a nadie, pero creo que tenemos que hacernos cargo de que discutimos los temas de seguridad de una manera inapropiada, porque hay tanta sensibilidad en este tema que, con el ánimo de empatizar, con el ánimo de dar una respuesta, de parecer tener una receta, se dicen cosas en el debate que todos sabemos que no son efectivas”, expresó en diálogo con Tele13 Radio.

Seguidamente, la ministra del Interior señaló que si “uno quiere tener otros resultados” en materia de seguridad, “tiene que hacer otras cosas”.

“No va a tener resultados distintos haciendo las mismas cosas que ha estado haciendo todo este tiempo. Yo creo que eso es válido para todos y también es válido para la oposición. Hoy no serán gobierno, pero lo fueron hace muy poco, y cuando lo fueron aplicaron sus recetas y el resultado fue un deterioro de la seguridad dramático”, afirmó.

Y es que, a su juicio, “un gobierno que tenía esto en el tope de sus prioridades entregó un país realmente en una situación crítica en materia de seguridad, en materia de delincuencia común, de narcotráfico, de control fronterizo, en la zona de La Araucanía, incluso con estado de excepción”.

Por último, lamentó nuevamente que los parlamentarios se sintieran ofendidos por sus declaraciones y apuntó a avanzar en acuerdos, “en vez de seguir peleando”.

Mesa de seguridad: “Si la oposición no quiere estar en ese compromiso, se hará con las fuerzas que estén”

Fue la propia ministra del Interior quien confirmó este jueves gestiones para retomar la mesa de trabajo para un compromiso transversal por seguridad. El objetivo, según explicó, era reactivar el diálogo esa tarde.

Ese mismo día, Chile Vamos hizo un llamado al Ejecutivo a establecer un marco de normas que permitan retomar la agenda antidelincuencia impulsada por el Ministerio del Interior.

Consultada esta mañana por las posibilidades de que la oposición retome la mesa de trabajo, Tohá aseguró que “me cuesta contestar, porque se dicen unas cosas cuando uno conversa con los dirigentes, o el punto de prensa que ayer hicieron los presidentes de partidos diciendo que iban a volver a esto, pero después en la practica sus parlamentarios están en desacuerdo o hay dificultades”.

“Espero que cuando se declare que hay voluntad, y a mí me la han declarado los máximos dirigentes de la oposición y púbicamente lo han declarado, eso se traduzca en actos y nos sentemos a continua este trabajo y a concluirlo, porque está casi listo”, remarcó.

Asimismo, subrayó que “como Ejecutivo tenemos una gran certeza de lo que se avanzó y nos vamos a comprometer en esas tareas. Y si la oposición no quiere estar en ese compromiso, bueno, se hará con las fuerzas que estén y las instituciones que estén”.

“Las políticas de indultos no son políticas de seguridad, nunca lo han sido”

El jueves, el Tribunal Constitucional (TC) declaró admisibles los requerimientos de inconstitucionalidad deducidos por senadores de Chile Vamos y Demócratas respecto a siete de los indultos concedidos por el Presidente Gabriel Boric.

Al respecto, la jefa de gabinete aseguró que la acción de los legisladores de oposición “es como esas cosas que se hacen para dar una señal, pero que todos sabemos que en realidad no existen. No se pueden reversar los indultos, no existe una facultad de retrotraer un indulto”.

“Lo que podría suceder es que un organismo externo si descubriera algún vicio en el proceso de los indultos tomara algún tipo de decisión, pero no el gobierno”, agregó.

Ante eso, aseguró que “emplazar al gobierno, hacer declaraciones respecto al gobierno en esta materia, todos saben que es totalmente inútil”.

Y si bien reconoció que existen personas en desacuerdo con la decisión de indultar del Presidente Boric, puntualizó que se trata de una determinación que “él había anunciado y fue electo diciendo que la iba a tomar. No es una sorpresa, no es un conejo que salió del sombrero, era algo en que tenía un compromiso público”.

Respecto a las críticas que surgieron específicamente por los prontuarios penales de algunos de los indultados, quienes tenían condenas previas a delitos cometidos en el marco del estallido social, Tohá remarcó que “las políticas de indultos no son políticas de seguridad, nunca lo han sido”.

“Son atribuciones personales del Presidente para otorgar un perdón a personas condenadas, eso es exclusivamente. La estrategia de seguridad va por otro lado”, recalcó.