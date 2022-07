Emplazamientos y “malentendidos”: las declaraciones contradictorias y enfrentadas de los ministros por el Banco Central

Un escenario de declaraciones contradictorias y enfrentadas se ha vivido en el gobierno durante las últimas 48 horas a raíz del alza del dólar y el rol del Banco Central (BC).

El incremento de la moneda estadounidense, que el miércoles tocó por primera vez en la historia los $1.000 se ha convertido en un tema de preocupación para el gobierno de Gabriel Boric, esto debido a que las consecuencias del alza ya se comienzan a ver reflejadas sobre los precios de los consumidores.

Fue en este marco que el ministro de Hacienda, Mario Marcel salió a emplazar al Banco Central, organismo que lideró hasta principios de este año, cuando asumió como secretario de Estado. “Sería bueno, sería oportuno que el Banco Central también pudiera compartir su propio diagnóstico sobre lo que está ocurriendo con el tipo de cambio, dado que es la institución que va siguiendo más de cerca los mercados y particularmente este mercado”, indicó.

Los dichos de Marcel no pasaron desapercibidos entre los economistas, esto porque el titular de Hacienda, como ex mandamás del BC conoce las normas de comunicación respecto de estas materias, pues la norma es que el Emisor no se pronuncia respecto de políticas fiscales, en tanto Hacienda no habla respecto de las materias propias del Central.

Pero el jefe de las arcas fiscales no fue el único personero del gobierno que salió a emplazar al Central. Un día después de los dichos de Marcel, la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, consultada respecto de la inflación en los salarios de las personas y lo ocurrido con los precios de los combustibles y el MEPCO, afirmó que “nosotros no manejamos la política cambiaria. Eso le corresponde al Banco Central como organismo autónomo. Y ahí me sumo a lo que dijo el ministro Marcel, ojalá un llamado al Banco Central a tomar medidas, respetando su autonomía, pero son ellos los que manejan la política cambiaria”.

Las palabras de la titular de la Segegob no pasaron desapercibidas, por lo cual durante la mañana de este viernes la ministra salió a aclararlos y aseguró que “lamento que se haya malinterpretado. En esto seamos súper claros, como gobierno, y lo que nos corresponde, es respetar la autonomía del Banco Central, y de eso no hay duda”.

“Y yo lamento obviamente que se haya malinterpretado, pero en esto coincidimos y hablamos con el ministro Marcel, y queremos dejar sumamente claro que como gobierno no ponemos en duda jamás la autonomía del Banco Central”, añadió durante una entrevista en el matinal de Mega.

Todo parecía normalizado con esas declaraciones de Vallejo; sin embargo, casi en paralelo a la aparición televisiva de la militante comunista, un tercer ministro de Estado también se refería al rol del Banco Central.

Se trató del ministro de Economía, Nicolás Grau, quien en entrevista con Radio Duna, indicó que “sería muy importante que el Banco Central dé su opinión y que dé alguna idea de cuál va a ser su estrategia al respecto” y fustigó la variación que ha tenido la divisa norteamericana durante los últimos días: “Que un día llegue a $1.000 y que baje $50 a los días siguientes, eso obviamente no tiene explicación objetiva”, lanzó.

Pero solo minutos más tarde a esta trama se sumaría una nueva declaración de Marcel, pero esta vez por los dichos de Vallejo sobre el BC.

“Uno tiene que entender que hay ciertos actores y autoridades que no están tan familiarizadas con los temas económicos”, dijo el titular de Hacienda ante la consulta de cómo hubiera reaccionado él a los dicho de Vallejo si hubiera seguido en el cargo de presidente del Banco Central.

Pero reiteró que “tenemos pleno respeto por la autonomía del banco, y confiamos en el conocimiento y en la capacidad que este tenga para interpretar, entender la coyuntura y tomar su decisiones”.