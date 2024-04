“Estamos absolutamente tranquilos”: alcalde Jadue se refiere por primera vez a su formalización en el concejo de Recoleta

“Quiero que quede claro, estamos absolutamente tranquilos y quien quiera convertir las compras aprobadas por este concejo municipal en fraude al fisco va a tener que demostrarlo”.

Las palabras de Daniel Jadue (PC) sonaron fuerte en el concejo de este martes en la comuna de Recoleta, donde el alcalde se refirió por primera vez a la solicitud de formalización que hizo el Ministerio Público, y que el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago fijó para el miércoles 29 de mayo a partir de las 9.00 horas, en el Centro de Justicia.

La Fiscalía Metropolitana Centro Norte concretó la solicitud para formalizar la investigación que desarrolla respecto al jefe comunal por presuntos delitos de cohecho, fraude al fisco, estafa y administración desleal, asociados a la compra y venta de insumos para enfrentar el Covid-19 por la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp).

A una semana de la solicitud de la fiscalía, el concejo inició su cita semanal con la presencia de siete de sus integrantes. Sólo faltó a la cita Felipe Cruz (RN).

Tras repasar la tabla que llamaba a la convocatoria, Jadue dio paso a la hora de incidentes, donde seis ediles tomaron la palabra y dieron su irrestricto apoyo al alcalde comunista. En cambio, el concejal José Luis Salas (PS) puso en la discusión las responsabilidades administrativas que, según él, debiese tomar el alcalde.

“Solicito se informe a este concejo a cerca del proceso judicial que tiene querellas, sobre todo porque las acusaciones son gravísimas, de cohecho, de corrupción, considero que son gravísimas; por lo tanto. deberíamos tener una respuesta institucional del alcalde y, eventualmente, el concejal Cruz respondiera ante la querella respecto a que esta municipalidad tiene una red interna de corrupción”, afirmó Salas.

Luego tomó la palabra Fares Jadue (PC), el “elegido” del actual alcalde para sucederlo en el sillón alcaldicio, quien mostró toda su molestia por las declaraciones hechas por Salas al diario La Segunda “por una mentira que el concejo había sido censurado y que esto salió publicado en los medios siendo utilizado en el marco de las filtraciones a la prensa respecto de la formalización del caso de la Asociación Chilena de Farmacias Populares (Achifarp). Quiero exigir que en este concejo municipal no sea gratis mentir”, dijo Jadue.

Salas no tardó en responderle: “Quien debe evaluar y debe juzgar es la comunidad recoletana y esa es una evaluación de la gestión, porque lo que yo veo que esto no es un concejo municipal, es una pérgola de las flores, los concejales no fiscalizan, que concejo tras concejo le tiran flores al alcalde y la gestión”.

Tras unos minutos, Daniel Jadue tomó la palabra. “Compañeros, deben entender que lamentablemente estamos inmersos en la política, la cual ha sido denigrada durante mucho tiempo”.

Luego, el alcalde dirigió sus comentarios directamente hacia la acción judicial emprendida por el concejal Cruz: “La querella que se presenta sin ningún nuevo antecedente es claramente una estrategia de aquellos que aspiran a ser alcalde y saben que no lo lograrán”, señaló.

Jadue continuó refiriéndose al proceso judicial que se concretará el 29 de mayo con la formalización y por lo mismo dijo que por el momento “no hay ninguna acusación formal contra mí”. Y continuó: “Las imputaciones y acusaciones son dos etapas distintas. Se inicia una investigación preliminar que luego puede convertirse en una formal, momento en el que el acusado puede defenderse”.

“Quiero que quede claro, estamos absolutamente tranquilos y quien quiera convertir las compras aprobadas por este concejo municipal en fraude al fisco va a tener que demostrarlo; quien quiera convertir la compra de insumos médicos en tiempos de pandemia aprobados por este concejo -no por este alcalde-, va a tener que demostrarlo y, por lo tanto, son bien distintas las etapas judiciales”, enfatizó.

Al finalizar, la máxima autoridad de Recoleta sostuvo que “quienes intenten sacar provecho político de este proceso en curso porque sus partidos no los respaldan como candidatos, no deberían dañar más la reputación de la municipalidad. No tienen el respaldo de sus propios partidos”.