“Esto es una provocación”: Iván Moreira (UDI) arremete contra subsecretario de Previsión Social en medio de debate por destino cotización adicional

El senador de Unión Demócrata Independiente (UDI), Iván Moreira, reaccionó a los dichos del subsecretario de Previsión Social, Claudio Reyes, quien sostuvo que “el planteamiento de 3% a cuenta individual y 0% al seguro social es una burla”.

Fue a través de su cuenta en X, que el parlamentario compartió la entrevista que tuvo el subsecretario con Pulso, en el marco de la discusión en general de la reforma previsional en la Comisión de Trabajo del Senado.

“Tenemos una invitación (de los senadores de Chile Vamos de la Comisión de Trabajo) para almorzar el 3 de abril. Esperamos que ese almuerzo no gire en torno a la calidad de los platos que nos van a servir, sino que se expresen vías concretas”, indicó Reyes.

En la entrevista a La Tercera, la autoridad también criticó que “hasta el momento lo que hemos tenido son varios rechazos. Rechazo al 6%-0%, rechazo al 4%-2%, rechazo al 3%-3%. Pero la oposición no propone, la oposición solo se opone”.

Y zanjó que “el planteamiento del 3%-0%, 3% a cuenta individual y 0% al seguro social, es una burla. Porque no es solamente dejar las cosas tal como están, no hay un cambio, sino que por el contrario, se le entrega más plata a las AFP, no hay seguro social, eso considera que la PGU sea aumentada, pero por otro lado no hay un compromiso claro de la oposición con aprobar el pacto fiscal”.

Además, se rifirió directamente al planteamiento del gremialista sobre la eventual fecha de despacho de la reforma: “La idea es despacharlo a la brevedad posible. Ya se manifestó que debiéramos, ojalá, despacharlo en julio o agosto en su totalidad, no como decía el senador Iván Moreira, que (sería despachado) en julio de su comisión. No, debiéramos salir en el primer semestre de la Comisión de Trabajo e ingresar a la Comisión de Hacienda, y eventualmente salir del Senado en este primer semestre, ojalá”.

Santiago 28 de Marzo 2024 Entrevista a Claudio Reyes subsecretario de prevision social Foto: Juan Farias / La Tercera.

La arremetida de Iván Moreira: “Esto es una provocación”

Conocidas las palabras del subsecretario de Previsión Social, el senador gremialista, Iván Moreira, citó distintos pasajes de la entrevista para reprochar la postura adoptada por Reyes.

En esa línea, Moreira, en un primer pronunciamiento en X, mencionó a la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannete Jara, indicando que “esto es una provocación”.

“Reunión de trabajo es con ministros Marcel y Jara. No hemos invitado al señor Subsecretario Reyes. Sólo los dos ministros. No corresponde ponerle una lápida a un encuentro que no se ha hecho. Impertinentes expresiones”, expresó.

A eso, le agregó tres publicaciones más, respondiendo a parte de los dichos del subsecretario. “Así a qué acuerdo se puede llegar”, “Presidente Gabriel Boric, lo del subsecretario es ofensivo; ¿para qué me pidieron reunión los ministros si este señor impide una primera sana conversación?”, señaló en la red social.

El senador Moreira cerró manifestando que “estas expresiones son ofensivas no sólo para quién invita, sino al subestimar a ministros de Gabriel Boric que tienen misión de llegar acuerdo en la reforma previsional, ¿o será que se nubló por no estar invitado y actuó así ? Lo que hizo Reyes es un desprecio a todos los convocados”.

Por otra parte, el senador de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, se refirió a la entrevista por la misma red social que Iván Moreira, donde indicó que “lamentables declaraciones a La Tercera de subsecretario de Previsión Social. Será mejor que plantee asuntos en la comisión de Trabajo, donde no corre riesgo de que el Senado de Chile se enfoque en la ‘calidad de los platos’”.