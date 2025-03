Etcheverry afirma que arremetida y críticas de Matthei contra el gobierno: “Se basan en diagnósticos errados”

La ministra vocera (s) de gobierno, Aisén Etcheverry, se refirió a las declaraciones de la candidata presidencial de la UDI y RN, Evelyn Matthei, durante su la presentación de los integrantes de su equipo programático.

La secretaria de Estado afirmó que “lo que vimos ayer fue un par de titulares y, nuevamente, críticas que se basan en diagnósticos errados que no se condicen con los datos. Con la realidad, con los hechos. Por lo tanto, se me pregunta un poco más de lo mismo no más”.

“Como gobierno, lo que tenemos es un trabajo permanente donde nuestra prioridad no es salir permanentemente a criticar al que está al frente, sino que construir y trabajar por el bien del país, fortalecer nuestras instituciones, mejorar las cifras en economía”, expresó Etcheverry.

La ministra prosiguió destacando las cifras del último IPC que se dio a conocer este viernes, junto a eso apuntó que en la administración anterior tenía una inflación de dos dígitos, y que, según señaló, en esto “se suma al trabajo en crecimiento económico con cifras del Imacec, que hemos venido conociendo en el último tiempo, a lo que estamos haciendo en responsabilidad fiscal”.

Asimismo, la secretaria de Estado enfatizó que como gobierno están enfocados en “seguir fortaleciendo a nuestras instituciones”.

“El resto, bueno, son críticas que a estas alturas ya estamos acostumbrados. Sí, hacemos y reiteramos una vez más el llamado. No confundamos, usemos diagnósticos basados en evidencia. Esa es la forma en cómo se hace un buen diálogo político”, finalizó Etcheverry.