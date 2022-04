Gobierno presentará querella criminal por ataque incendiario en Los Álamos y Siches convoca a jefes de las policías a La Moneda

Subsecretario del Interior, Manuel Monsalve.

“Queremos reiterar el total, absoluto y profundo rechazo del gobierno del Presidente Gabriel Boric, a los hechos de violencia. Éste no es el camino en democracia, no lo compartimos, no lo aceptamos, lo rechazamos y por lo tanto lo vamos a perseguir desde el punto de vista penal”, aseguró el subsecretario, Manuel Monsalve.