Jara se distancia de las críticas de Vodanovic al Ejecutivo tras asumir candidatura: “No niego el rol que cumplí en el gobierno”

Con la proclamación de Paulina Vodanovic como abanderada presidencial del Partido Socialista (PS), los competidores del oficialismo en la carrera hacia La Moneda comienzan a vociferar sus estrategias.

Mientras que la socialista optó por lanzar duras críticas a la administración del Presidente Gabriel Boric, la candidata del Partido Comunista (PC) marcó una clara diferencia al manifestar su “orgullo” de haber sido parte del gobierno.

“En mi caso, yo me siento orgullosa del rol que desempeñé en el gobierno del Presidente Boric y de las tareas que cumplí”, aseguró este lunes desde la sede del PC.

La candidata comunista también afirmó: “Claramente no soy la candidata del gobierno, sino que soy la candidata a presidir Chile y quiero proponer transformaciones para el Chile del futuro, pero no niego el rol que cumplí en el gobierno. Por el contrario, me siento orgullosa porque fui y cumplí lo que tenía que hacer".

Respecto a la proclamación de Paulina Vodanovic por parte del PS, Jara señaló que es bien recibida: “Me alegra mucho, creo que es muy positiva. Además, tengo una muy buena opinión de Paulina, la conozco, trabajamos juntas antes en el gobierno de la presidenta Bachelet y lo que más me ha gustado es que hay varias mujeres corriendo en esta primaria”.

Jara también destacó la reunión que convocó la expresidente Michelle Bachelet con los candidatos del oficialismo.

“Bueno, yo me reúno permanentemente con ella. Me alegra que ahora nos convoque a todos como líder de nuestro sector y creo que la principal expectativa es dar cuenta de una primaria en la que mientras en el otro sector político están todos peleándose entre ellos, desde acá proponemos un proyecto para el país que tiene diferencia entre cada uno de nosotros –si no, no tendría sentido la primaria– pero que se hace con fraternidad y con el compromiso claro de que quien gane al día siguiente va a contar con el apoyo de todos los otros", sostuvo.