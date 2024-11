“La denuncia es grave” y “es necesario que la ministra Orellana deje su cargo”: las reacciones a la denuncia por abuso sexual en contra de Marcela Riquelme

Exigencias de que se realice una investigación a fondo y críticas en contra de la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, generó en diversas parlamentarias la información de una denuncia por abuso sexual al tribunal supremo del Frente Amplio en contra de la diputada Marcela Riquelme.

Tras conocerse la información, este viernes el partido anunció la suspensión de la militancia de la parlamentaria mientras se desarrollaba la investigación del caso.

Mientras tanto, la parlamentaria emitió un breve comunicado reconociendo la denuncia en su contra y defendiendo su inocencia. “Ante la gravedad del hecho que se me imputa, por respeto a mi familia, a quienes me rodean y a la presunta víctima, he decidido guardar silencio, dejando en manos de los entes investigadores las diligencias pertinentes que permitirán demostrar mi inocencia y esclarecer la verdad de los hechos”, expresó.

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, en tanto, señaló: “Nos hemos puesto en contacto con la denunciante y le hemos ofrecido atención y apoyo psicosocial, el cual ella ha aceptado”

“La denuncia es grave” y “es necesario que la ministra Orellana deje su cargo”

Tras darse a conocer el caso, la presidenta de la Cámara de Diputados, Karol Cariola (PC) señaló que “toda denuncia de abuso sexual o violencia sexual es grave”.

“Ante la denuncia realizada contra la diputada Marcela Riquelme, se ha activado el protocolo de prevención y sanción del acoso sexual de la Cámara de Diputadas y Diputados. Todo tipo de violencia sexual es algo que condenamos y rechazamos. Ya pusimos a disposición de la victima toda nuestra colaboración”, agregó sobre el caso.

La presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, Karol Cariola, Foto: Javier Torres/Aton Chile

En la misma línea habló la diputada y vicepresidenta Mujer y Equidad de Género del PS, Daniella Cicardini: “Condenamos toda forma de violencia. La denuncia es grave”.

“Lo responsable es actuar en coherencia con nuestros principios y valores. Por eso esperamos que esta acusación sea investigada a fondo, no sólo por el Tribunal de Disciplina del Frente Amplio, sino que también por la justicia, hasta esclarecer completamente los hechos”, señaló sobre el caso de Riquelme.

A esas palabras se sumaron las de la diputada Mercedes Bulnes, quien utilizó X para referirse al tema. “Sobre la denuncia de abuso sexual contra la diputada Marcela Riquelme, de nuestra bancada, debemos ser claros independiente del sector político: Es esencial proteger a la denunciante, resguardando un debido proceso que permita esclarecer lo ocurrido, la eventual responsabilidad y el ejercicio del derecho a defensa de la acusada. No hay espacio para medias tintas”, indicó.

En esa misma red social, el senador Fidel Espinoza (PS) arremetió contra el Frente Amplio. “¿Qué dicen los inquisidores diputados del Frente Amplio que hace tan solo días vapuleaban al ex subsecretario caído en desgracia? ¿Quedarán calladitos? Estén en su partido más preocupados de quién filtró la noticia a la prensa”.

Más crítica con el accionar del gobierno en situaciones de abusos y violaciones fue la diputada de la Comisión de Mujer y Equidad de Género, Carla Morales (RN).

“Es un caso complejo que debe estar enfocado en el ámbito judicial. Pero acá lo importante y fundamental es enfatizar que el Gobierno de Gabriel Boric es una administración que les ha mentido a todas las mujeres. Ellos no son un gobierno feminista. Son 100% de cartón”, comenzó señalando.

A lo que agregó: “Acabo de oficiar al ministerio del Interior, Justicia y de Mujeres para saber qué han hecho por el aumento de 48% de violaciones de mujeres entre 2018 y 2022, según un reporte de la ONU. Incluso este mismo organismo internacional le pide a Gabriel Boric saber sus medidas y por eso les reitero que es un gobierno de cartón en políticas de mujeres”.

“Frente a esta crisis, es necesario que la ministra Orellana deje su cargo ahora mismo”, concluyó sobre el asunto.

La diputada Daniella Cicardini.

La diputada de la Comisión de Mujer y Equidad de Género, Karen Medina (Ind), también enfatizó en las cifras dadas por el reporte de la ONU de un aumento de 48% de violaciones de mujeres entre 2018 y 2022.

“Es lamentable cómo los casos de abuso y violación hoy en día involucran a personas de alta responsabilidad: políticos en ejercicio y autoridades con mucho poder”, comenzó señalando.

“Es urgente que la ministra aborde estos temas junto con el poder legislativo, que generemos espacios de diálogo para buscar soluciones, y que se desarrollen campañas informativas dirigidas a las mujeres de todo el país sobre las ayudas y políticas públicas disponibles, ya que muchas no las conocen y se sienten completamente desamparadas en esta situación”, dijo sobre el caso.

A renglón seguido, mencionó que considera que “la ministra (Antonia Orellana) no ha estado a la altura de enfrentar estos casos mediáticos ni aquellos que afectan a mujeres en todo el país. Es momento de que dé un paso al costado”.

En tanto, la diputada Paula Labra (RN) también se plegó a las palabras de petición de salida de la actual líder de la cartera. “Es totalmente impresentable la diferencia en el actuar de la ministra Orellana frente a esta denuncia de abuso sexual comparado con la denuncia hacia Monsalve. Rápidamente, en menos de 24 horas, ha ofrecido atención y apoyo psicosocial a la denunciante, al igual que en una serie de casos anteriores de alta connotación mediática. Pero en el caso del subsecretario Monsalve, ella incluso defendió su decisión de no contactar a la víctima y no ofrecerle apoyo, siendo el único caso en que ha actuado de manera distinta”, dijo.

“Es reprochable el doble estándar que ha demostrado la ministra y se hace insostenible que la ministra Orellana siga en el cargo. No se entiende que espera al Presidente Boric para pedirle la renuncia”, cerró.