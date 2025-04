Tensión en Chile Vamos: la trastienda de una negociación en la última milla para las primarias

Hace un par de meses, Evelyn Matthei recibió una invitación que parecía irresistible. El Partido Popular Europeo la convidaba, con credencial vip, a su congreso en Valencia, España, los días 29 y 30 de abril. Sin embargo, la presidenciable de Chile Vamos -y la mejor aspectada en las encuestas- se percató inmediatamente de que el evento coincidía con la inscripción de candidaturas a las primarias, una fecha que marcará un primer reordenamiento de las fuerzas políticas del país.

Sin tener claridad si participaría en estas elecciones fechadas para el próximo 29 de junio o si se concentraría en llegar lo mejor preparada posible a la primera vuelta presidencial -como le han aconsejado varios dirigentes-, la exalcaldesa de Providencia se excusó tempranamente de asistir al cónclave del poderoso PP. Su prioridad era estar estas semanas con sus cinco sentidos puestos en el escenario presidencial que comenzaba a decantarse.

Hasta hace solo unos días esa posibilidad -la de una primaria- se había prácticamente diluido. Pero los vientos cambiaron drásticamente esta semana, cuando una serie de hechos provocaron que en los partidos de Chile Vamos comenzaran a negociar a contrarreloj una primaria “exprés”. Incluso, “artificial”, como dice un alto dirigente de la UDI, destinada a garantizarle competencia y tribuna a la candidata.

Desde el entorno de Matthei señalan que ella siempre ha dicho “en público y en privado”, y “en todos los tonos”, que está dispuesta a competir en unas “primarias amplias”, pero que su organización corresponde a los partidos y no a ella. “Ella es una jugadora en el campo y no quien decide las reglas”, advierten. Pero había sido clara en que no estaba por hacerlo en una elección que sólo la enfrentara con el exalcalde Rodolfo Carter, o que no fuera del todo competitiva.

Las tratativas se conocieron el miércoles, cuando La Tercera dio a conocer que desde el comando de Matthei se había citado a un conjunto de alcaldes a un punto de prensa en el cual la propia candidata daría a conocer que competiría en junio con el RN Francisco Chahuán, el Evópoli Luciano Cruz-Coke y Carter. Pero su cuestionada performance en Radio Agricultura -donde habló de “muertes inevitables” tras el Golpe de Estado de 1973- y otros errores provocaron un terremoto en la oposición, con fuertes cuestionamientos a su equipo. No quedó otra que suspender el anuncio.

Mientras dirigentes de la UDI y Evópoli indican que este se realizará a principios de esta semana -cuando queden siete días para la inscripción de los candidatos a una primaria- y que todas sus encuestas arrojan que la gente quiere “unidad en la derecha”, desde la directiva de Renovación Nacional, que preside el senador Rodrigo Galilea, advierten que aún falta mucho paño por cortar.

Razones para una primaria

Los hechos que inclinaron la balanza para realizar una primaria son varios. El primero fue la salida de la senadora de Demócratas Ximena Rincón de la ecuación, luego de ser informada por el Servel que su partido no cumplía con los requisitos para llevarla como candidata presidencial. Se desvanecía así el escenario favorito de Matthei y sus partidarios.

Luego, vino la confirmación de que José Antonio Kast (Partido Republicano) y Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario) no se enfrentarían a ella en primarias. No sólo eso, el lunes ambos candidatos suscribieron un inédito pacto parlamentario, de cara a las elecciones del próximo 16 de noviembre.

A este cuadro electoral, muy distinto al que tenía Matthei sobre la mesa a principios de este mes, se sumaba la configuración de una atractiva y competitiva primaria oficialista entre Paulina Vodanovic (PS), Carolina Tohá (PPD), Jeannette Jara (PC), Gonzalo Winter (FA) y Jaime Mulet (FRVS).

Al mirar lo que ocurría al frente, donde la candidatura de Winter no era el plan A del Frente Amplio (lo era Tomás Vodanovic), y de Paulina Vodanovic, que tampoco era la primera opción del PS (lo era Michelle Bachelet), en algunos sectores de Chile Vamos se instaló la inquietud de competir también con figuras de segunda línea. Y no regalarle la campaña y la franja electoral en televisión a la izquierda.

La gran autocrítica en Chile Vamos es haber perdido demasiado tiempo esperando un posible “sí” de Kaiser y Kast y no haber gestionado una primaria propia sino hasta el último momento.

La configuración, en estricta reserva, de una primaria Kaiser-Kast encendió las alarmas en sectores de Chile Vamos. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Disidencia de RN inicia la operación

Aunque Matthei no estaba del todo cerrada a competir, quienes se activaron en favor de las primarias fueron los líderes de la disidencia en RN, entre ellos, los expresidentes del partido Cristián Monckeberg, Francisco Chahuán, Carlos Larraín -aunque más de lejos- y la senadora Paulina Núñez -quien busca suceder a Galilea en la dirección de la tienda de calle Antonio Varas-. Todos ellos habían abogado desde un inicio por competir con un candidato propio y criticado la rapidez con que la directiva presidida por Galilea y Andrea Balladares se había puesto detrás de Matthei.

Pese a ser derrotados duramente en el consejo general realizado en marzo, donde la exalcaldesa fue proclamada con el 84,3% de los votos, volvían a la carga, pidiendo a Galilea que convocara a un nuevo consejo que visara a Chahuán para ser candidato. Siempre bajo el argumento de que ello beneficiaría y validaría a Matthei.

También recordaban que, en 2017, en su segunda campaña presidencial, Sebastián Piñera en un principio se opuso a competir en primarias. El exgobernante temía que un enfrentamiento con el senador Manuel José Ossandón (RN), sin guante blanco, produjera un quiebre en el sector. Pese a que la campaña fue ruda, recuerdan, Piñera terminó imponiéndose con un 58% al senador de RN y a su par de Evópoli, Felipe Kast.

Pero Galilea se mantuvo firme, señalando que la candidata de RN era Matthei.

El senador por el Maule nunca fue partidario de organizar unas primarias deslucidas y poco competitivas bajo el solo argumento de tener que empatarle al oficialismo. Al igual que Matthei, se ha opuesto tajantemente a una competencia sólo entre la exalcaldesa y Carter, quien siempre manifestó su disposición a competir. Tal como lo explicó en público y privado, la finalidad de una primaria era ampliar el universo electoral y un duelo con el exedil de La Florida no aseguraba ese objetivo. Así se lo había remarcado el 10 de abril, en una reunión que ambos sostuvieron en la sede de RN.

Pero el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, también ha sido siempre partidario de que haya primarias, amplias o acotadas. Postura que apoyaba el timonel de Evópoli, Juan Manuel Santa Cruz, quien apostó hasta último minuto a un acuerdo con Demócratas y Amarillos, hoy descartado.

Monckeberg desde RN y otras voces desde la UDI conversaron con Carter, quien estuvo a punto de aceptar la oferta de republicanos para competir como senador por la Quinta Región. Luego fue por Chahuán, quien vio una inmejorable oportunidad de fortalecer su liderazgo al interior del partido, tras estar impedido por ley de repostular como senador. Pero faltaba un cuarto competidor que lograra convencer a Matthei y conversaron con Cruz-Coke, quien aceptó sumarse a la contienda, tras un encuentro con la propia candidata.

“Mi convicción es que la primaria es necesaria para fortalecer la opción de Matthei, que es nuestra mejor candidata. No sólo ordena las cosas, sino que la deja menos expuesta al haber cuatro personas compitiendo. Se movilizará mucha gente y ella saldrá fortalecida”, asegura Monckeberg a LT Domingo.

Matthei en su oficina de Apoquindo 3001, junto a la dirigencia de Chile Vamos.

“Hay humo blanco” y el fallido anuncio de primarias

A fines de la semana pasada, cuando las tratativas aún se mantenían en reserva, la dupla Monckeberg-Chahuán acordó redoblar su presión.

El lunes, el senador por la Quinta Región dijo en La Segunda que estaba dispuesto a competir en primarias y en la noche reforzó su mensaje en CNN Chile. Sus declaraciones produjeron una serie de contactos entre Matthei y las directivas de la coalición, que fueron allanando el camino para una primaria de emergencia.

Pese a la resistencia de Galilea de llevar como candidato a Chahuán y la molestia de Matthei, el martes el tema tuvo un brusco giro. Matthei terminó embarcándose en la idea de ir a primarias y dio la venia a Carter, Chahuán y Cruz-Coke. Enterado de ello, Monckeberg llamó esa noche a Carter para decirle que había “humo blanco” y que el anuncio era inminente.

Pero el miércoles -en medio de una semana cargada de pasos en falso- Matthei asistió a una extensa entrevista en Radio Agricultura. En ella dijo que “no tiene sentido” ir a una primaria solo con Carter, que “todavía no estamos claros” sobre si levantar una elección de ese tipo o no, y sinceró la incomodidad de RN con Chahuán. “En su partido no están muy contentos, porque no lo habló con nadie, se tiró solo, y el partido me había proclamado a mí. Pero esas son pequeñeces“, dijo.

Pero lo peor fue su salida de libreto cuando se le preguntó por su postura acerca del Golpe de Estado de 1973. “Era necesario. Si no, nos íbamos derechito a Cuba. No había otra alternativa (…). Yo lo que quiero señalar es que probablemente al principio, en 1973 y 1974, era bien inevitable que hubiese muertos, pero ya en el 78, el 82, cuando siguen ocurriendo, ahí ya no, porque había control del territorio”. Las críticas a sus dichos no se hicieron esperar, partiendo por el Presidente Boric y las candidatas oficialistas.

El error de Matthei, señalan fuentes de Chile Vamos, desvió la atención de la negociación final de primarias y confirmó, agregan, una advertencia que muchas personas habían hecho a la candidata, en cuanto a que se encontraba muy sola, sin un jefe de campaña que la blinde y un equipo político estratégico, acorde al momento en que entraba la campaña.

Esa tarde, cerca de las 14 horas, mientras la economista y su reducido equipo hacían control de daños por sus dichos sobre el Golpe, se produjo otro episodio que reflejaría la improvisación y fragilidad de estas primarias exprés. Desde su equipo se contactaron con varios alcaldes del bloque, con el objetivo de convocarlos a un anuncio que la candidata haría a las 16 horas, en el Parque de las Esculturas, en Providencia. Aunque no se decía el motivo, trascendió que la candidata anunciaría su participación en primarias.

Pero el acto se suspendió. Al respecto, hay varias versiones. Una es que el evento no se quiso contaminar con la polémica en torno a sus declaraciones sobre el Golpe; otra fue la negativa de la directiva de RN a validar a Chahuán, y una tercera es que a Carter le habría dado “una pataleta” al enterarse de que Matthei encabezaría el anuncio.

Sea cual sea la razón, la pregunta es por qué Matthei anunciaría unas primarias que no estaban completamente en pie, lo cual quedó al descubierto al día siguiente, con un nuevo chascarro. Esta vez se trataba de un tema legal que impedía a RN y Evópoli inscribir a nuevos candidatos, ya que deben citar a nuevo consejo general que los ratifique.

Galilea descartó completamente esta posibilidad, ante lo cual Chahuán -tras consultar a David Huina, consejero del Servel- tomó la decisión de renunciar a RN y postular como independiente. Pero a las pocas horas de hacer trascender su decisión, mientras viajaba de Santiago a su casa en Viña del Mar, recibió una serie de llamados que le advertían que la Ley Antidíscolos también se aplicaba a los candidatos presidenciales.

El Servel había sentado jurisprudencia al respecto en agosto de 2021, al rechazar la candidatura independiente de Gino Lorenzini, dueño de Felices y Forrados, por haber estado afiliado desde julio de ese año al Partido de la Gente, de Franco Parisi.

Ante ello, Evópoli no seguiría el mismo camino de RN y citaría a un nuevo consejo general que mandate a Cruz Coke como candidato adjunto. No obstante, Santa Cruz ayer puso la pelota al piso: “Estamos en una conversación con Chile Vamos para ver cómo les damos viabilidad a las primarias dentro de nuestro sector y tenemos más de 10 días para tomar una definición”.

Las conversaciones siguen abiertas en la última milla para la primaria. Las tensiones que estas han producido se suman a la fuerte inquietud de los partidos por las señales de improvisación de la campaña de Matthei, donde voces UDI acusan que el equipo es feble y que parte de las diferencias internas de RN han ido a parar al comando de la exministra. Las definiciones para uno y otro podrían conocerse esta semana.