“Lamento que se haya malinterpretado”: Vallejo sale a aclarar dichos sobre el Banco Central y dice que “no está en duda autonomía” del organismo

Un llamado al Banco Central a tomar medidas ante el alza del dólar realizó el jueves la ministra de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo.

A mediodía, durante una entrevista en el matinal de Canal 13, la vocera de gobierno mientras abordaba la inflación en los salarios de las personas y lo ocurrido con los precios de los combustibles y el MEPCO, señaló que “nosotros no manejamos la política cambiaria”, sino que “eso le corresponde al Banco Central como organismo autónomo”.

En ese sentido, precisó que “y ahí me sumo a lo que dijo el ministro Marcel, ojalá un llamado al Banco Central a tomar medidas, respetando su autonomía, pero son ellos los que manejan la política cambiaria”.

Sin embargo, sus palabras causaron inquietud en el mundo económico y la frase ha sido interpretada por el mercado como una intervención en las atribuciones del Emisor. Dichos que se suman, además, a los del del jefe de Hacienda, Mario Marcel.

El miércoles, un día antes de la intervención de Vallejo, el además otrora presidente del Banco Central emplazó al organismo a “compartir su propio diagnóstico sobre lo que está ocurriendo con el tipo de cambio, dado que es la institución que va siguiendo más de cerca los mercados y particularmente este mercado”.

El hecho, no obstante, llamó la atención entre economistas, ya que Marcel, como expresidente del BC, conoce las normas de comunicación respecto de estas materias, las que establecen que el Emisor no se pronuncia respecto de políticas fiscales, en tanto Hacienda no habla respecto de las materias propias del Central.

Ante la polémica, en horas de esta mañana la titular de la Segegob debió salir a aclarar sus declaraciones. “Lamento que se haya malinterpretado”, comenzó diciendo durante una entrevista con el matinal de Mega, al ser consultada sobre la situación económica del país y puso énfasis en que “como gobierno, y lo que nos corresponde, es respetar la autonomía del Banco Central”.

Además, reconoció que conversó con el ministro Marcel a propósito de ambas declaraciones e insistió en que “no está en duda” la autonomía del organismo. “Esto es una definición propia del gobierno y, además, es algo que no ponemos en duda ni en cuestión”, enfatizó.

En ese marco, también precisó que el Banco Central es una institución “sumamente respetada y respetable” y que “tiene -ustedes saben- una atribución exclusiva que es la política cambiaria y, en el marco de esta atribución exclusiva, nosotros confiamos que vayan a tomar las mejores decisiones de la situación que estamos viviendo”.

“Y yo lamento obviamente que se haya malinterpretado, pero en esto coincidimos y hablamos con el ministro Marcel, y queremos dejar sumamente claro que como gobierno no ponemos en duda jamás la autonomía del Banco Central”, reiteró.

Sin embargo, los emplazamientos desde La Moneda no terminan con las palabras de Vallejo. Hoy fue el turno del ministro de Economía, Nicolás Grau, quien en diálogo con Radio Duna si bien reconoció que “nosotros como gobierno tenemos que ser muy cuidadosos con la autonomía que tiene el Banco Central”, se mostró alineado con la postura expresada por sus pares.

“Sería muy importante que el Banco Central dé su opinión y que dé alguna idea de cuál va a ser su estrategia al respecto”, complementó.