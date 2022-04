Las frases y posturas que han marcado el debate por el quinto retiro

Cerca de las 15.00 horas comenzó una nueva sesión en la Cámara de Diputados con el fin de someter a debate, y posterior votación, los dos proyectos de retiro de los fondos de pensiones: la moción parlamentaria y la iniciativa alternativa del gobierno que restringe y acota el rescate de los ahorros.

Como primer punto de la tabla se encuentra la iniciativa de un grupo de diputados, el cual fue rechazado por la Comisión de Constitución de la Cámara Baja llegando a la sala con un informe negativo. Además, necesita un quórum más alto para su aprobación y, en caso de ser rechazada, la iniciativa queda archivada.

En el espectro político las posturas eran más bien inciertas. Desde la derecha, tanto Renovación Nacional (RN) como la UDI mantuvieron en suspenso su postura frente a la iniciativa.

Sin embargo, cuando la sesión ya había comenzado en el Congreso -a las 15.05- los gremialistas anunciaron que votarían mayoritariamente en contra de ambos proyectos, esto luego de que el gobierno ingresara una reforma constitucional para garantizar que los fondos de pensiones no se pueden expropiar por ley.

Esto fue valorado por la tienda. El diputado y subjefe de bancada, Guillermo Ramírez, señaló que “si bien hay que hacerle algunos ajustes de redacción, nosotros creemos que refleja lo que hemos estado conversado con el gobierno, por lo tanto, vamos a aportar los votos comprometidos para votar en contra del quinto retiro”, y además solicitaron “tramitarla lo más rápido posible, por lo mismo le pedimos que presenten y mantengan la suma urgencia para que el proyecto de reforma constitucional se vote en primer trámite en la Cámara de Diputados antes de que algunos de los proyectos de retiro se vean en el Senado”.

La idea fue reforzada por el diputado Juan Antonio Coloma. “Nosotros como UDI vamos a cumplir nuestro compromiso, mayoritariamente vamos a rechazar el quinto retiro de los fondos de pensiones de los parlamentarios. Estamos convencidos de que es un mal proyecto, que genera inflación y la inflación es la peor condena para los sectores populares del país, es por eso que vamos a rechazar esto”.

Pese a eso, desde la misma tienda Álvaro Carter (UDI) anunció su voto a favor y señaló “no hay ni una garantía de que finalmente los fondos de pensiones sean inexpropiables e inembargables y que en ningún caso se puedan nacionalizar, digo esto porque hasta ahora todas las señales dadas por el nuevo gobierno van en esa dirección”.

Los diputados Fernando Bórquez y Daniel Lilayu -parte de la bancada UDI- también anunciaron su respaldo al quinto retiro.

Por su parte el Partido Republicano, según información de La Tercera, también se inclinaría por rechazar las dos iniciativas.

El diputado Cristóbal Urruticoechea, jefe de bancada confirmó la decisión. “Vamos a rechazar en ambos proyectos. El costo para las personas, sobre todo para quienes perciben menores ingresos, y para el país es muy alto. No sé cómo responderán a la inflación que se avecina aquellos que hoy votarán a favor manipulando, escondiendo y omitiendo los reales efectos en el costo de la canasta básica por ejemplo. El caos que hoy vive Chile se inició con los retiros de los 10% apoyado por quienes hoy son gobierno”.

En todo caso, los Republicanos el 6 de abril se declararon “en reflexión” respecto a su apoyo a la iniciativa acusando que el gobierno no ha entregado señales respecto a propiedad de los fondos.

“‘Pan para hoy y hambre para mañana’, dice el Presidente Boric respecto de los retiros. Hambre mañana será la que pasarán millones de chilenos si es que ellos toman la decisión de robarnos nuestros ahorros”, expresó en ese momento el presidente de la tienda, Rojo Edwards.

En el debate de hoy el diputado Gonzalo de la Carrera indicó: “Si el gobierno y la Constituyente no coinciden en declarar inexpropiables, heredables e inembargables estos ahorros junto a mi bancada creo que presentaremos un proyecto de retiro del 100%, con la esperanza de que los chilenos despierten para el plebiscito de huida, porque aún pueden salvarse, hoy rechazaré ambos proyectos de retiro”.

Desde RN, el parlamentario Frank Sauerbaum, aseguró que “nosotros vamos a votar a favor de este retiro del 10% y en contra del proyecto del gobierno, porque creemos que es un proyecto insuficiente, apresurado y hasta mal redactado llegó”.

“El gobierno no cumplió la expectativa que se tenía para poder tener un proyecto que fuera alternativo al proyecto de retiro del 10% con libre elección y, por lo tanto, muchos de nosotros hemos decidido votar a favor del proyecto del 10% de los parlamentarios que da la posibilidad de poder elegir el uso libremente de estos recursos”, subrayó Sauerbaum.

Los diputados Eduardo Durán, Jorge Durán, Camila Flores y Hugo Rey también apoyaran el quinto retiro.

Hace seis días Apruebo Dignidad (PC, FRVS, Acción Humanista e independientes), en la voz de la diputada Karol Cariola (PC), confirmó su respaldo al proyecto alternativo “con todas las condiciones y orientaciones que aquí se han planteado en función de los objetivos”.

“Creemos que hoy es muy importante destacar que el gobierno se abrió a escuchar a sus parlamentarios. Les dijimos en varias oportunidades que era necesario poder generar un retiro orientado hacia las mujeres, los niños y niñas que viven las consecuencias del no pago de pensiones alimenticias; hacia las personas que han tenido problemas económicos para poder pagar sus créditos hipotecarios; para las personas que no han podido hacer ahorro en sus libretas para la vivienda para poder tener una vivienda social”, expresó Cariola.

Siguiendo esa línea el diputado Diego Ibáñez, de Convergencia Social, aseguró que “hemos reflexionado bastante, aquí hay muchos parlamentarios que buscaban fotitos con Gabriel Boric, nuestro presidente, pero es oficialista quien defiende el programa no el que sonríe solo cuando suben las encuestas, esa deslealtad también se paga, hoy día estamos con el gobierno y por construir un modelo sin AFP”.

Sin embargo, la diputada Vivian Delgado (FRVS), se desmarcó de esa postura y confirmó su apoyo al quinto retiro.

“Algunas autoridades nos llaman populista por apoyar este quinto retiro, pero a esas personas yo les pido un poco de memoria y consistencia, dijeron que sí a todos los retiros sin preocuparse por la inflación y en todas esas ocasiones, pero ahora son gobierno, cambian su postura, ¿cómo es la cosa?”.

Lo propio hizo la diputada Marisela Santibáñez del PC. “Si la inflación afectó internacional, nacionalmente, como ustedes quieran llamarlo, ¿me van a decir que no va a afectar el proyecto del Presidente? sí va a afectar también. Entonces, ¿por qué le tenemos que decir a la gente dónde poner la plata o cómo pasa inmediatamente?”

“Si no lo entendí bien ministro, si no la entendí bien ministra, es porque no hubo tiempo para explicarlo y yo si lo pedí una y otra vez, todavía estoy en la indecisión ministro así que no me mueva la cabeza, no se preocupe, que responsable si soy, absolutamente responsable, no solo con mi gobierno, no solo con mi Presidente, sino también con la gente que votó por mí “, complementó.

En tanto desde el bloque Socialismo Democrático, el presidente del Senado, Álvaro Elizalde (PS), tras reunirse con el Presidente Boric en La Moneda, sostuvo que“yo voy a apoyar lo que finalmente el gobierno proponga toda vez que estamos en una situación muy compleja, con un cuadro inflacionario muy complejo”, pero que “el Poder Legislativo es un poder autónomo, cada parlamentario tiene derecho de votar conforme a sus convicciones”.

En efecto, el diputado Marcos Ilabaca expuso su voto a favor argumentando que “hoy día la necesidad imperiosa de la ciudanía chilena debe estar primero, pero no podemos no plantearle también a la ciudadanía los graves efectos que hoy día la economía está viviendo, como asimismo no podemos hacernos no cargo de algo que está pendiente hace muchos años que es un cambio al régimen de pensiones”.

La parlamentaria Emilia Nuyado, del mismo partido, también votará a favor y mencionó: “Sin duda me duele mucho cuando muchos dicen que aquí están votando los traidores. No soy de derecha. Vengo del lugar más explotado de este país, donde hemos estado invisibilizados, pero no puedo hacer oídos sordos a esa realidad que hoy nos dicen voten por favor” .

El diputado Cosme Mellado (Partido Radical) también informó de su voto a favor del quinto retiro, tal como se venía rumoreando.

“No somos quienes para decirle a las personas qué hacer con su dinero. Si son los trabajadores efectivamente los dueños de sus fondos, con mayor razón no corresponde a nosotros decirles qué hacer con su dinero. Creer que la gente despilfarrará su dinero supone apelar a la mala fe de los chilenos, porque si algo nos demostraron los chilenos con sus retiros anteriores fue su mesura y capacidad de ahorro. Por tanto, no puedo si no facilitar la vida de nuestros compatriotas”, dijo.

El Partido por la Democracia (PPD), Cristián Tapia, puntualizó que “cuando uno va al supermercado y ve a un adulto mayor pagando con una tarjeta algo que le sale 30 mil pesos, al final paga 42 mil pesos. Llamo a la sensibilidad de todos y cada uno de los parlamentarios a luchar por este proyecto y a poner toda su energía”.

El diputado Jaime Araya (ind-PPD) también apoyará el quinto retiro.

La Democracia Cristiana igualmente apoyará el proyecto. Así afirmó la diputada Joanna Pérez durante su participación en el hemiciclo, asegurando que “como bancada mayoritariamente hemos dicho que vamos a apoyar el proyecto parlamentario, porque en nuestros distritos, conversando con nuestro electorado, nuestra gente y nuestra militancia, nos han dicho que aún es necesario todavía, porque no tenemos una alternativa real para las personas y familias”.