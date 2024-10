Carmona emplaza a la clase política por el estallido social: “Debemos tener la disposición a autoexigirnos por saber comprender qué es lo que representó”

El presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, realizó una reflexión respecto al estallido social, del cual se conmemorarán cinco años el próximo 18 de octubre.

En una entrevista con radio Nuevo Mundo, el timonel del PC primero señaló que “el Partido Comunista, en los próximos días, va a entregar una opinión colegiada, referido a este fenómeno de importancia y de trascendencia en la política nacional, que fue la irrupción, desde el punto de vista de la lucha político-social, de la denuncia, de la protesta, que se referencia el 18 de octubre del año 2019″.

“Creo que los políticos, y nosotros nos incluimos dentro de ellos, debemos tener la disposición a autoexigirnos al máximo por saber comprender y discernir qué es lo que se representó en esa explosión social del año 19″, agregó al respecto.

Luego, agregó sobre las manifestaciones de esas fechas que “hay muchos factores que son parte de la política y que no se pueden ningunear, no se pueden ignorar. Es un error ignorarlo, porque esto no son ideas de un contubernio entre dos o tres, son fenómenos que representan un problema masivo”.

Tras detallar la serie de expresiones del clamor popular derivadas del estallido social, que llevaron por ejemplo a la aprobación de la realización de un órgano constituyente con un porcentaje aproximado de 80% de aprobación y 20% de rechazo o a variedad de actos culturales, expresó: “Cerrar y decir que esto es un invento, francamente, es no querer mirar la historia”.

Respecto a la acusación constitucional en contra del expresidente Sebastián Piñera, Carmona señaló: “Nosotros estamos hablando de la explosión de movilización social, desde el punto de vista de los códigos políticos. Algunos dicen, no, pero esto fue un intento, lo dijo Piñera, de derrocar por una vía novedosa, para decirlo de alguna manera, al gobierno establecido. Eso es mentira”.

“Todas las formulaciones que se hicieron fueron a partir de asumir que esto representaba una crisis, una crisis política en el funcionamiento del país, con repercusiones desde el punto de vista social, y que necesitaba salidas políticas, porque una acusación constitucional es una salida política, porque una presentación frente a los tribunales es una salida política”, explicó sobre esta acción y también sobre la formalización del general (r) director de Carabineros, Ricardo Yáñez.