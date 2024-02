Lío de platas: Miguel Crispi regresa a La Moneda tras vacaciones en medio de críticas y declarará este miércoles ante la Fiscalía

Este lunes, según afirman en el gobierno, será el regreso del jefe de asesores de Presidencia, Miguel Crispi, a La Moneda luego de sus vacaciones. Lejos de llegar relajado luego de los días de descanso, el militante de Revolución Democrática volverá a poner los pies en Palacio precisamente cuando, una vez más, el lío de platas entre la Fundación Democracia Viva y el Ministerio de Vivienda está en el ojo del huracán y las miradas de nuevo sobre él.

Esto luego de que el exseremi de Vivienda de Antofagasta Carlos Contreras señalara -desde la cárcel y en entrevista con La Tercera- que Crispi omitió información sobre Democracia Viva al Presidente Gabriel Boric.

“Creo que efectivamente Crispi le omitió información al Presidente y luego le omitió información a la comisión investigadora de la Cámara (...). La información referente a que la subsecretaria envió los datos a La Moneda y el reconocimiento de Crispi de que estaba en diálogo con Tatiana Rojas no deja lugar a dudas. Me duele en el alma contradecir a la subsecretaria, pero yo creo que ella está haciendo de pararrayos de Crispi y Verónica Serrano”, señaló Contreras.

Esta última, quien es tía de Miguel Crispi, actualmente trabaja en la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) y se ha dedicado a coordinar el programa Nueva Alameda.

En la entrevista, el exseremi afirmó que todas las gestiones que realizó fueron visadas por ella. “Serrano estaba liderando Asentamientos Precarios en un escenario donde ya una auditoría interna estaba arrojando que había irregularidades a lo largo de todo Chile y que eso llegó a manos de su familiar cercano”, acusó.

Antes de salir de vacaciones, Crispi intentó dar señales de que el asunto ya estaba superado y de retomar sus actividades con normalidad. Y es que, como el Mandatario ha reiterado en varias oportunidades que él cuenta con su respaldo, el jefe de asesores del Segundo Piso incluso participó de dos giras presidenciales el mes pasado: Coquimbo y Chiloé, donde estuvo en las reuniones del gabinete procrecimiento.

En la última de ellas, el 30 de enero, su presencia fue incómoda para el Ejecutivo. Esto, porque fue luego de que se revelaran nuevas conversaciones entre la exsubsecretaria Tatiana Rojas y el exseremi Carlos Contreras, las que volvieron a sembrar la duda sobre cuál fue el “rumor” -así lo planteó Crispi- que llegó al Segundo Piso el 7 de junio de 2023.

En esa gira, consultado por la prensa, Boric respondió, ante la consulta de cuándo fue que efectivamente se enteraron, que “hemos entregado todos los antecedentes que se tienen respecto a este caso a la justicia. Esto se está viendo en materia de tribunales. Acá, desde mi perspectiva, no hay nada que esconder. Por lo tanto, todos los funcionarios de gobierno tienen el deber y la instrucción de prestar colaboración. Eso es lo que han hecho todas las personas aludidas”.

En esa ocasión, y ante la insistencia sobre el eventual conocimiento de La Moneda respecto el documento solicitado por la exsubsecretaria Rojas a Contreras, el Jefe de Estado señaló que “ese informe, que yo sepa, no está a disposición, no es algo que haya llegado”.

Lo cierto es que más allá de las explicaciones de Palacio en público, en privado en el oficialismo reconocen que la situación de Crispi se ha vuelto un problema, porque le abre un flanco al Presidente Boric. Y constantemente se pone en cuestión, agregan, la versión de cuándo se enteró el gobierno del caso y qué tanto sabían.

En este escenario, apenas leyeron la entrevista, la directiva de Revolución Democrática -partido del que Contreras fue expulsado- encendió las alarmas este domingo. Los dirigentes de la tienda que encabeza Diego Vela la analizaron en detalle e insistieron en que las declaraciones del exseremi, más allá del ruido que pudieran generar en la opinión pública, no entregaban antecedentes nuevos sobre el lío de platas.

En esa línea, y a través de un video, Vela afirmó que “las declaraciones no aportan ningún antecedente nuevo para Fiscalía (...)”. Y remarcó que la causa de Crispi “ya no está vinculada al caso Democracia Viva, sino solamente a la querella presentada por dos diputados republicanos, quienes no han presentado ningún antecedente”.

Diego Vela, presidente de Revolución Democrática. Foto: Foto: Lukas Solis / Agencia Uno.

Al interior de Revolución Democrática argumentan que, al no haber antecedentes nuevos, no deberían resurgir las críticas en torno a la permanencia de Crispi en el cargo. De hecho, ellos están convencidos de que el jefe de asesores no dejará su puesto, ya que -creen- que no hay información que justifique una remoción o renuncia.

De todas formas, se ha vuelto habitual al interior del Socialismo Democrático -coalición que agrupa al PS, el PPD, el Partido Radical y el Liberal- cuestionar la continuidad de Crispi cada vez que el lío de platas se vuelve a instalar en la agenda, ya que, creen, se mantiene abierto un flanco difícil de cerrar.

El expresidente de la Cámara, el diputado Raúl Soto (PPD), manifestó que, si bien “toda declaración que haga el imputado Contreras puede ser parte de una estrategia judicial”, “siendo objetivo, es evidente que no se ha aclarado del todo cuál fue el rol que efectivamente jugaron Miguel Crispi y su tía (Verónica Serrano) en el Caso Convenios, y por qué ocultaron información al Presidente Boric y al ministro Montes. Porque de ser así, no entiendo cómo aún no se han asumido todas las responsabilidades políticas y Miguel Crispi continúa en el gobierno”.

El diputado liberal Sebastián Videla, quien representa a la Región de Antofagasta, dijo a este medio que, si bien a él no le “compete hablar de permanencias” sobre el equipo del Presidente Boric, “es cierto que el constante ruido y la falta de transparencia en las versiones, tanto por la prensa como en la comisión investigadora por parte de Miguel Crispi, molestan y aburren”.

Sobre la sensación de hastío que hay en el Socialismo Democrático, el diputado Jaime Araya (IND-PPD), también de Antofagasta, reconoció que “eso lo sabemos todos”, pero enfatizó que “el Presidente Boric ha sido claro en definir que Crispi seguirá siendo su jefe de asesores. Yo respeto esa decisión y no la voy a cuestionar, él tendrá sus razones para hacerlo, con sus luces y sombras”.

Declaración ante Ministerio Público

Miguel Crispi en su regreso de vacaciones no sólo tendrá que hacer frente a las críticas políticas, sino que este miércoles 21 de febrero está citado a declarar, en calidad de imputado, ante el fiscal Cristián Aguilar.

Así, más allá de los efectos políticos de las declaraciones del exseremi respecto de la situación de Crispi, las palabras de Contreras también tendrán repercusión en las distintas aristas penales del caso líos de platas. Esto, porque a juicio de querellantes, el Ministerio Público deberá aclarar cuál es la participación y qué grado de responsabilidad le cabe al jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda en el caso.

“Los tribunales ya lo han resuelto: nunca debió transferirse fondos públicos a este tipo de instituciones. El hecho que terceros autoricen la operación no valida el acto: hay fraude al fisco de todos modos. Y la situación de Crispi debe resolverse en la investigación criminal”, manifestó al respecto el abogado Sergio Rodríguez, querellante que representa a los diputados del Partido Republicano Juan Irarrázaval y Cristián Araya en la causa.

El querellante de la UDI, Pablo Toloza, por su parte, agregó que “queda de manifiesto que (Crispi) deliberadamente le habría ocultado información o derechamente le habría mentido a la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, al señalar ante esta instancia de que se había enterado por medio de un rumor”.

Sin embargo, desde el entorno de Crispi desdramatizan la situación. A juicio de cercanos del militante de Revolución Democrática consultados por este medio, las palabras del exseremi sólo constituyen “suposiciones y creencias”.

Enfatizan, en ese sentido, que el fiscal a cargo de la causa de Democracia Viva, Cristián Aguilar, separó la indagación y dejó a un lado la querella en que se hacía alusión a las gestiones del asesor del Presidente. Ahí, como indican los mismos personeros, no se hace referencia a medidas tomadas en relación con la fundación comandada por Daniel Andrade -fundador de Democracia Viva-, sino que apuntan al visado que realizó respecto de ProCultura, cuando era subsecretario de la Subdere.

Quienes conocen de la preparación de la defensa de Crispi indican que, en medio de su declaración este buscará aportar una serie de antecedentes para así poner término a lo que consideran un “uso político” del caso por parte de diputados de oposición.

En concreto, los diputados de derecha arremetieron en su contra porque el 24 de junio de 2022, cuando el RD se desempeñaba como subsecretario de Desarrollo Regional, envió el oficio Nº 2377 / 2022 al gobernador regional de Antofagasta, Ricardo Díaz Cortés, y validando el convenio “Recuperación de Fachadas Zona de Conservación Histórica” con la Fundación Procultura, pese a que la experticia de esta entidad era otra.

Sobre aquello y otras materias deberá pronunciarse Crispi cuando comparezca en las dependencias de la Fiscalía Nacional.