Mañalich agradece a diputados que rechazaron la acusación en su contra y sostiene que esto permite que se vea el trabajo transparente que ha hecho el Minsal en la pandemia

Con 71 votos a favor y 73 en contra, la Cámara de Diputados rechazó esta tarde la acusación constitucional en contra del exministro de Salud, Jaime Mañalich, la cual había sido presentada por un grupo de parlamentarios del Frente Amplio, el PC, el PR y el PPD, y en donde se le acusaba de haber presuntamente infringido la Constitución “al haber colocado en riesgo la vida y la salud de la población” y del “ocultamiento de datos y faltas a la probidad administrativa” durante la pandemia.

“Ningún país lo ha hecho bien, ningún país lo ha hecho extraordinariamente bien”, sostuvo el exministro tras la votación y rechazo del líbelo. “Todos hemos tenido que aprender unos de otros, aprendiendo de los errores de otros. Reconociendo que uno puede haberse equivocado, pero durante todo este tiempo el equipo de salud del Gobierno de Chile ha trabajado como un solo cuerpo para traer vida, para traer recuperación, dar la oportunidad de que a nadie le falte un ventilador, para identificar a todas las personas que pudieron ser positivas”.

El exministro agradeció también “a la gran mayoría de diputados” que rechazó la acusación, “y permitir que con ello el trabajo que se ha hecho en el ministerio de Salud se vea - desde el principio, desde enero, cuando recién nos pusimos en campaña - de la forma clara y transparente como eso ha ocurrido”, indicó, agregando que la acusación constitucional “es un mecanismo democrático válido” que "hay que respetar”.

Con respecto a la investigación penal por el manejo de la pandemia en donde está querellado junto al Presidente Sebastián Piñera, y los subsecretarios Arturo Zúñiga y Paula Daza y en el que se investiga una presunta diseminación imprudente de gérmenes patógenos en medio de la pandemia, el exministro indica que nunca pidió una manipulación de datos. Esto, tras las declaraciones de una exfuncionaria de Epivigila que afirma que llegó una orden directa desde Mañalich para modificar la base de datos.

“Ya lo he señalado repetidamente: jamás he pedido manipular ningún dato. Al contrario, todo el esfuerzo que hicimos siempre fue tomando conciencia de que el sistema Epivigila desarrollado por la Universidad de Valparaiso - en realidad por una persona de la U. de Valparaíso en concomitancia con Johanna Acevedo en un contrato privado no licitado - tenía tantos y graves errores que tuvimos que hacer esfuerzos ingentes desde el 18 de marzo que se puso en funcionamiento eso, para complementar la información porque ese software que no existía antes, funcionaba en muy malas condiciones.”