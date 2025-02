Matthei endosa los costos de la falta de unidad en el sector a Kast y a Kaiser: “Esperamos que reflexionen, que cambien de opinión”

Siempre se ha mostrado dispuesta -afirman en el entorno de la candidata presidencial, Evelyn Matthei- cuando se habla de primarias. Pero esta vez, la exalcaldesa de Providencia puso el “peso de la prueba” en las cartas del Partido Republicano y del Partido Nacional Libertario. En su retorno de las vacaciones, la abanderada de la UDI y RN llegó hasta la comuna de Independencia para el acto en conmemoración del secuestro y muerte del exmilitar venezolano Ronald Ojeda.

Desde esa actividad, Matthei reafirmó que está disponible a participar de una primaria de toda la derecha, junto con los partidos de centro. Es decir, replicando la correlación de fuerzas que logró aunar el Plebiscito de 2022.

“Cualquier persona que realmente quiera a Chile se da cuenta que tenemos que formar una coalición lo más amplia posible. Básicamente (lograr) lo que fue el 62% que rechazó esa Constitución que nos propuso la Convención. ¿Pueden haber diferencias? Sí, pueden haber diferencias. En un 62% no todos opinan lo mismo. Pero si realmente queremos a Chile, tenemos que tratar de construir una coalición sumamente amplia que replique el 62% y en eso no vamos a darnos por vencidos”, afirmó la exjefa comunal.

El emplazamiento fue directo a José Antonio Kast y a Johannes Kaiser. Y es que durante estas semanas, la abanderada deberá enfrentar una definición crucial con los partidos de Chile Vamos y resolver la realización (o no) de una primaria del sector, teniendo en cuenta la negativa que ya han manifestado los dos representantes.

“Esperamos que (Kast y Kaiser) reflexionen, esperamos que cambien de opinión, porque efectivamente Chile está primero y uno tiene que entender en una coalición que probablemente van a haber diferencias en ciertos matices, pero que finalmente la crisis económica, la crisis de seguridad pública y la crisis social, la tenemos que enfrentar con unidad”, agregó la candidata quien no descartó reunirse con el diputado Kaiser.

Matthei obtuvo respuesta del timonel republicano, Arturo Squella. “Sin duda, la unidad para impulsar un gobierno que reconstruya el país es una urgencia, pero es indispensable que separemos eso de las estrategias electorales donde evidentemente deben existir o pueden existir legítimas discrepancias. De ninguna forma es correcto atribuirse el 62% ciudadano que se logró años atrás, más aún habiendo pasado tan poco tiempo desde que los partidos de Chile Vamos decepcionaran a muchos de ellos dejando defender el ahorro de los trabajadores, que fue algo así como un símbolo que tuvo esa campaña”, acusó el exdiputado.

Con Kast a la baja en los sondeos de opinión y Kaiser posicionándose como el segundo más competitivo después de Matthei, en Chile Vamos no dan la conversación por cerrada pese a los portazos de los dos competidores. Además, hacia el centro, el senador de Demócratas, Matías Walker, abrió la puerta a pactar con la coalición en una entrevista con El Mercurio.

Fue el propio timonel UDI, Guillermo Ramírez, quien durante este lunes -en diálogo con Radio Universo- aseveró que “yo todavía no hago el duelo y todavía no pierdo la esperanza de que podamos tener una primaria presidencial ampliada. Es tan importante lo que tenemos entre manos, y la oportunidad de tener gobierno más mayoría parlamentaria es tan única, que todavía me cuesta entender que hayan partidos políticos, grupos, movimientos, que antepongan sus legítimos intereses partidarios o políticos, provocando que nos farreemos esta oportunidad”.

Desde la directiva de Ramírez, el prosecretario UDI Felipe Valdovinos respondió a Squella. “No se trata de atribuirse el triunfo del rechazo, sino que trabajar con unidad de propósito. Tal como aquella vez las oposiciones nos unimos ante un mal texto constitucional, hoy debemos hacer lo mismo ante la magnitud de los desafíos que enfrentamos (...). Evelyn Matthei cuenta con la experiencia, el liderazgo y la capacidad de gestión necesarias para gobernar bien el país y enfrentar estos retos con determinación. Y esperamos que esto sea ratificado en una gran primaria de la oposición, seremos majaderos hasta el último día por que así sea”.