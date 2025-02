Apertura de Evópoli a realizar una primaria acotada (con Rodolfo Carter) no convence al resto de Chile Vamos

Para Macarena Cornejo, la nueva secretaria general de Evópoli, una primaria del sector debe contemplar a al menos tres contrincantes. Así lo explicó en entrevista con La Tercera durante este fin de semana, asegurando que su colectividad está por respaldar a Evelyn Matthei.

Aunque el receso que la mayoría de los dirigentes de Chile Vamos han tomado durante febrero tiene en stand-by los diálogos presidenciales, al menos una cosa es clara: que tanto José Antonio Kast (Partido Republicano) como Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario, en formación) no están disponibles para hacerse parte de la primaria amplia que anhelan en la coalición.

A diferencia de lo dicho por el senador de su colectividad, Luciano Cruz-Coke hace un par de semanas en este medio, quien señaló que una primaria no tiene sentido si no participa toda la derecha, la dirigenta de Evópoli aseguró que “ya nos cerraron la puerta en republicanos y el Partido Nacional Libertario, pero espero que Demócratas y Amarillos quieran sumarse (...). Creo que una primaria con Matthei que sume a Ximena Rincón y a Rodolfo Carter puede ser viable. Ahora bien, si vamos a tener solamente dos candidatos que vayan a primaria, efectivamente no vale la pena ese desgaste”.

Esa fórmula, de una primaria más acotada, pero -principalmente- sumando al exalcalde de La Florida no concitó el apoyo de dirigentes de la UDI y RN. El senador Iván Moreira sinceró que la discusión que se retome en marzo debe ser otra: la posibilidad de que no existan primarias donde participe Evelyn Matthei.

“Tenemos que ser realistas: lo más probable es que no haya primarias. ¿Por qué? Fundamentalmente por el portazo que dio republicanos y el partido de Johannes Kaiser. Las primarias son importantes, no hay duda, y tampoco tengo dudas de las capacidades de Carter o de la senadora Ximena Rincón, pero no sé qué beneficio nos traería”, dijo.

Y agregó: Tengo aprensiones si es que no participan Kast y Kaiser. Ellos le dieron un portazo, no solamente a Chile Vamos, ellos le dieron un portazo a Chile. Los dos están apostando a un camino propio y a hacer desaparecer a Chile Vamos para tener el liderazgo del sector. Entonces no creo que les esté importando ganar o no ganar las presidenciales, lo que les importa a ellos es tomar un liderazgo en nuestro sector”.

La vicepresidenta gremialista, Jacqueline van Rysselberghe, señaló que es anticipado plantear una primaria acotada sin agotar todas las conversaciones. Sin embargo, y en la línea de Moreira, afirmó que si no se suman Kast y Kaiser hay que reflexionar sobre la pertinencia de este mecanismo.

“Si no va a Kast y no va Kaiser, habría que pensarlo (su realización), porque efectivamente no sé si sería una primaria representativa de la derecha. Pero la verdad es que hay que hacer todos los esfuerzos para hacer una primaria para llegar con un solo candidato, pero todavía es una discusión anticipada”, dijo la exsenadora.

Y añadió: Puede ser que en esa primaria esté Carter o Rincón, pero deberían estar todos los candidatos de la derecha. Por eso mismo, me parece que es una señal que Evelyn Matthei está dispuesta a someterse. No como Kast que, casi como un capricho personal, él dice que va hasta el final, pero más que por un bien de Chile, sino que por un afán de hacer crecer su partido”.

Más crítica es la vicepresidenta de RN, Ximena Ossandón. En su colectividad, que proclamó a Matthei como su candidata presidencial en enero pasado, hay varios militantes que respaldan la opción de invitar al exjefe comunal a una primaria. Entre ellas, la exministra vocera de gobierno, Cecilia Pérez. De hecho, en la previa del consejo general, más de 70 militantes firmaron una carta respaldando a Carter para que se enfrente a Matthei en los comicios del sector.

La jefa de bancada RN afirmó que “son decisiones que se toman al interior de Chile Vamos, por algo somos una coalición. Lo que Macarena dijo es una posibilidad a evaluar, pero algún partido tiene que estar dispuesto a invitar a Carter y eso no lo veo tan claro. En lo personal espero que antes de llegar a eso, el exalcalde Carter aclare sus vínculos con el fiscal Guerra”.

Ossandón apuntó también a los números del exalcalde en los últimos sondeos de opinión. “Las primarias presidenciales no son para preparar futuras candidaturas. Los que compitan en una primaria deben tener conocimiento a nivel nacional y altos estándares de probidad”, aseveró.

A inicios de febrero, Carter se reunió con Evelyn Matthei y, al ser consultado, optó por no dar detalles del encuentro. La abanderada de la UDI y RN retorna de sus vacaciones el próximo 24 de febrero y ahí se espera que se reanuden los diálogos y coordinaciones con los partidos.

Y si bien el exalcalde de La Florida ya trabaja con un equipo de campaña, no está cerrada la opción de que pueda competir al Senado. “Si soy candidato al Parlamento, eventualmente será por la Quinta Región. Yo nací en la Quinta Región. Puede ser. Yo nací en el cerro Barón”, señaló a fines del año pasado.

Sin embargo, en Chile Vamos aseveran que no habría espacio en las listas parlamentarias para sumarlo como un cupo independiente. De todas formas, el exalcalde es un motivo de preocupación porque si decide ir por fuera con otro pacto, podría, dicen, poner en riesgo las aspiraciones del sector.