Macarena Cornejo, secretaria general de Evópoli: “Una primaria con Matthei que sume a Rincón y a Carter puede ser viable”

El viernes de la semana pasada asumió como la nueva secretaria general de Evópoli tras las elecciones internas de la colectividad, donde salió derrotada Gloria Hutt. En esta entrevista, Macarena Cornejo (31) aborda los desafíos de su partido y reafirma que en el consejo general de marzo su directiva se la jugará por proclamar a Evelyn Matthei como la abanderada. Esto, siguiendo los pasos de la UDI y RN.

Sobre la presidencial, a diferencia de otros dirigentes de Chile Vamos, Cornejo dice que es viable una primaria acotada en la que estén Matthei, Rodolfo Carter y la senadora Ximena Rincón. Eso sí, advierte que al menos deben ser tres postulantes.

A casi una semana de asumir, ¿en qué situación está el partido?

Estamos tratando de ponernos al día en los temas administrativos. Vemos un partido en el que tenemos que trabajar en la militancia, en lo territorial, para poder entregarle a Chile un proyecto futuro que vaya de la mano con los candidatos presidenciales. Vemos un partido que está nuevamente volviendo a recuperar la mística.

Ustedes fueron críticos de la gestión de Gloria Hutt. ¿Mantienen ese diagnóstico?

No creo que hayan tenido una gestión deficiente, tuvo problemas, claro. Pero fue un buen liderazgo y como presidenta fue una tremenda profesional. Lo que sí faltó quizás fue trabajar con las distintas alas del partido.

¿Qué cambios buscan implementar como nueva directiva?

Queremos volver a poner al partido dentro de la discusión pública. Este año tenemos elecciones parlamentarias y presidenciales, y buscamos mejorar la gestión interna y mostrar nuestro trabajo territorial. Queremos influir en políticas públicas con distintos ejes programáticos, poner a los niños primero de nuevo y tolerancia cero a la corrupción.

¿Cómo están preparando la presidencial?

En el próximo consejo general, que estimamos será a finales de marzo, vamos a definir nuestra carta presidencial. Nosotros nos la vamos a jugar porque sea Evelyn Matthei, que es la que está mejor aspectada dentro de la oposición.

¿No han aparecido otros nombres en la interna?

No todavía. Evópoli tiene muy buenos nombres que podrían eventualmente ser candidatos, por lo que es una conversación que está abierta. Si bien nos la vamos a jugar por Matthei, si el consejo general decide otra cosa, eso será lo que tengamos que hacer.

¿Esperan ir a primarias?

Somos de la idea de hacer una primaria amplia, desde Demócratas, Amarillos y ojalá libertarios y también el Partido Republicano. La oposición tiene una tarea clara que es entregar gobernabilidad al país por los próximos cuatro años y un proyecto futuro. Ahora bien, ya nos cerraron la puerta en republicanos y el Partido Nacional Libertario, pero espero que Demócratas y Amarillos quieran sumarse.

El senador Cruz-Coke dijo que no debería haber primarias si no participa toda la oposición. ¿No coincide?

Creo que una primaria con Matthei que sume a Ximena Rincón y a Rodolfo Carter puede ser viable. Ahora bien, si vamos a tener solamente dos candidatos que vayan a primaria, efectivamente no vale la pena ese desgaste.

¿O sea se tiene que sumar a Carter?

Si él quiere sumarse y tenemos tres o cuatro nombres en la primaria, se dan las condiciones para que pueda ocurrir. Ahora, una primaria de Carter con Matthei probablemente no va a tener mucha relevancia, es un desgaste innecesario.

¿Qué les ha parecido la irrupción de Kaiser?

Él está apostando a un nicho más duro, no compite con nuestro electorado, sino con José Antonio Kast y, por lo tanto, le quita votos al Partido Republicano. Tenemos ideas políticas distintas, hay cosas que eventualmente compartimos, pero somos proyectos políticos muy distintos. Una figura como Kaiser podrá llegar a un sector, pero no le da gobernabilidad al país.

¿Cierran la puerta a algún tipo de alianza con su partido?

No, en el espíritu que se planteó Evópoli desde sus inicios, buscamos ser un bloque opositor. Entonces, no nos cerramos a conversaciones, pero ellos ya nos cerraron las puertas. La verdad lo veo poco probable, ellos no comulgan con Chile Vamos y, a la vez, tampoco tenemos mucha conexión con su partido.

¿Con republicanos es lo mismo?

El Partido Republicano es un poco más abierto, pero no está descartado nada, todavía no tenemos reuniones de coordinación, por tanto, es una posibilidad.

¿No se ha ido desdibujando la idea de un partido de derecha liberal con esta derecha más dura?

Creo que no, hay distintas directrices de lo que es el liberalismo, pero Evópoli tiene un camino claro: proponemos cosas serias, cosas que son viables para el país.

¿Cuál es la apuesta del partido para la parlamentaria? Han dicho que quieren entre ocho y 10 escaños.

Efectivamente, esa es nuestra apuesta y vamos a realizar el trabajo de revisar cada uno de los distritos y ver quiénes son las mejores cartas. No queremos llevar candidatos por llevar, queremos llevar candidatos buenos, que tengan ADN Evópoli. Queremos volver a ser un partido influyente y tener entre ocho y 10 parlamentarios nos entrega mayor peso.

¿Qué nombres están evaluando?

Hay varios que podrían eventualmente ir de candidato. Tenemos exministros, exconvencionales, que creemos pueden hacer un muy buen trabajo.

¿Cómo ven la negociación con RN y la UDI? ¿Les preocupa que al ser un partido más chico salgan perdiendo con los cupos?

Tenemos muy buena conexión con la UDI y RN y esperamos poder poner nuestras cartas. Independiente de que seamos un partido más chico, si tenemos buenas cartas, las tenemos que llevar como coalición.