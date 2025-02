La dura arremetida de José Antonio Kast contra Evelyn Matthei

Desde su descanso por el sur de Chile, el abanderado presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, no ha estado ausente del debate público. Y es que a través de sus posteos en X ha apuntado sus dardos al alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel; la ministra del Interior, Carolina Tohá, y contra la abanderada presidencial de la Unión Demócrata Independiente (UDI) y Renovación Nacional (RN), Evelyn Matthei.

A propósito de un video publicado por la exalcaldesa de Providencia en la misma red social, la candidata afirmó estar “preocupada” por el ajuste fiscal que debe hacer la administración de Gabriel Boric frente a la situación económica. “Este gobierno tiene que cortar al menos 3.000 millones de dólares. Y después nosotros vamos a cortar 6.000 millones de dólares adicionales”, señaló.

En su estilo, Kast replicó que “más que preocuparse, hay que ocuparse. Es fácil prometer soluciones, pero a la hora de votar, el liderazgo no existe. Hace cuatro meses los republicanos propusimos rebajar el presupuesto en US$ 5 mil millones. Los diputados de Chile Vamos no estuvieron disponibles y votaron con el gobierno para aumentar el presupuesto”. La exalcaldesa, hasta el cierre de esta edición, no respondió el emplazamiento de su contendor del Partido Republicano.

En Chile Vamos afirman que la arremetida del candidato -quien ha descartado participar de una primaria amplia del sector- puede deberse al débil desempeño que ha tenido en los últimos sondeos de opinión, siendo sobrepasado por la carta del Partido Nacional Libertario (colectividad en formación), el diputado Johannes Kaiser. En otras palabras: a un giro en su estrategia de campaña, que implique mayores arremetidas del líder republicano.

“Aquí hay una propuesta seria para enfrentar la deuda fiscal, con el compromiso de todos: gobierno y oposición. En lugar de buscar peleas sin sentido, llamo a José Antonio a proponer soluciones y sumarse a los esfuerzos que tenemos que hacer en unidad como oposición. Tenemos una línea clara: este gobierno deja un déficit, y nuestro deber es encontrar respuestas y soluciones desde nuestros roles”, afirmó la secretaria general de RN, Andrea Balladares.

En la misma línea, el secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma, afirmó que “en vez de dedicarse a criticar, sería bueno que quienes aspiran a presidir el país estuvieran más enfocados en las propuestas. El adversario político es la izquierda. Nuestro foco está en derrotarlos y hacer frente a este pésimo gobierno que han hecho, para poder sacar a Chile de este pantano”.

En el entorno de José Antonio Kast aseveran que desde las elecciones municipales y de gobernadores, Kast ha aumentado su presencia en medios de comunicación, redes sociales y en actividades propias de candidato. Así, aseguran que sus posteos en la red social no obedecen a una estrategia guiada por los últimos resultados en encuestas. Ahora, aseveran que sí consideran prudente que la exjefa comunal se refiera a temas contingentes como pensiones, inmigración o economía, y que ese tipo de debates son obvios en medio de una campaña.

Kast también se trenzó en dimes y diretes con el alcalde de Ñuñoa -y exabanderado presidencial de Chile Vamos-, Sebastián Sichel. “Sichel era el favorito para ganar hace 4 años y se desplomó solo. Perdió, y al día siguiente se fue de vacaciones amurrado. La unidad no se predica, se practica, y cuando se compite, hay que saber perder. Él no supo y sigue quejándose 4 años después”, escribió a propósito de una entrevista del jefe comunal en El Mercurio.

Sichel, a diferencia de Matthei, optó por responder. “Sigues en lo mismo de siempre: odioso, en el camino propio, destruyendo y sin buscar la unidad. La cosa es simple: anda a primarias. De lo contrario, el Frente Amplio te lo agradecerá de nuevo. Tal como te dije esa vez que te pusiste violento: no eres el patrón de fundo de nadie. Y una cosa más. Sé honesto: no quisiste firmar el apoyo en segunda vuelta. Me dijiste que no estabas dispuesto a firmar para no ahuyentar a los tuyos, ni tampoco querías renunciar en tu proyecto ultraconservador de volver atrás en las 3 causales y el matrimonio igualitario. Fui decente en no hacerlo público, como me pediste”.