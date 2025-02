Presidente UDI insiste en posibilidad de tener una primaria amplia en la derecha con Kast y Kaiser: “No pierdo la esperanza”

El diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, se refirió la mañana de este lunes a sus expectativas para tener una primaria amplia en la derecha de cara a las elecciones presidenciales de este año.

En diálogo con Radio Universo, el timonel gremialista dijo que el mejor camino para el sector es enfrentar de manera unidad a la izquierda, tanto en la carrera a La Moneda como en los comicios parlamentarios.

“El desafío nuestro es seguir trabajando muy firme por la candidatura de Evelyn Matthei, ahora el 22 de marzo Evópoli también la va a proclamar. Tener la sabiduría para armar el puzle en materia de alianzas, ver si vamos a tener primaria o no y con quién”, recalcó.

En esa misma línea, sostuvo que para que la exalcaldesa de Providencia llegue a la presidencia, necesitan trabajar duro y no cometer errores. “Lo que yo hoy día creo que es más difícil, porque no depende solamente de nosotros, es el tema parlamentario. Nosotros podemos levantar la mejor lista parlamentaria, podemos tener las mejores propuestas, podemos llevar a los candidatos más fuertes. Pero si finalmente vamos divididos, y lamentablemente la unión depende de todos, no depende de uno, vamos a perder la elección parlamentaria”.

Con todo, Ramírez puso en énfasis en la necesidad de unidad y que ésta debería quedar plasmada en una primaria ampliada, que incluya a José Antonio Kast y Johannes Kaiser, pese a que éstos ya han manifestado su negativa.

“Yo todavía no hago el duelo y todavía no pierdo la esperanza de que podamos tener una primaria presidencial ampliada. Yo creo que es tan importante lo que tenemos entre manos, y la oportunidad de tener gobierno más mayoría parlamentaria es tan única, porque nunca ocurrió en la historia de Chile que nosotros podamos tener esa capacidad de gobernar con mayoría en el Congreso, que todavía me cuesta entender que hayan partidos políticos, grupos, movimientos, que antepongan sus legítimos intereses partidarios o políticos, provocando que nos farreemos esta oportunidad”, enfatizó.

Y luego agregó: “Espero que cuando se vaya acercando la fecha en que es la primaria exista sensatez, que la voz de los electores de derecha se haga sentir de que acá es necesaria la unidad. No para bajar a nadie, sino para competir en una primaria y finalmente tener una candidatura única, que todos podamos apoyar para asegurar un triunfo presidencial, pero también parlamentario”.