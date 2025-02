Cadem: Matthei lidera la carrera presidencial con 20%, seguida por Kaiser (13%) y Bachelet (12%)

A nueve meses de las próximas elecciones presidenciales de Chile, la candidata de RN y la UDI, Evelyn Matthei, concita un 20% de apoyo según los últimos resultados publicados por la encuesta Plaza Pública, que realiza Cadem, correspondiente a la primera semana de febrero.

La carta de la oposición cayó 3 puntos porcentuales respecto al sondeo anterior, y pese a que lidera –entre las opciones disponibles- la carrera presidencial, un 30% -la mayoría- sigue indeciso o no se inclina por ninguno.

A Matthei le secunda el diputado Johannes Kaiser (PLN), quien subió 3 puntos en el último mes, llegando al 13%.

Muy de cerca, la expresidenta Michelle Bachelet subió 7 puntos, alcanzando el 12%, siguiendo posteriormente el líder republicano, José Antonio Kast, quien cayó 2 puntos, bajando al 8%.

Más atrás aparece el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, con 4% y la ministra del Interior, Carolina Tohá, con 3%.

Cabe señalar que la exalcaldesa de Providencia sigue imponiéndose en todos los posibles escenarios de segunda vuelta y la brecha con la expresidenta Bachelet aumentó de 4 a 8 puntos respecto a la última encuesta (45% vs 37%).

En el mismo contexto de eventual balotaje, Matthei supera a Kast por 14 puntos (43% vs 29%), al gobernador Claudio Orrego por 18 puntos (47% vs 29%), a Kaiser por 23 puntos (50% vs 27%), al expresidente Eduardo Frei por 25 puntos (50% vs 25%) y a Tohá por 26 puntos (51% vs 25%).

Primarias

Respecto a las primarias, un 37% dice que participaría en una de la oposición y 32% en una del oficialismo.

Entre quienes se identifican con la derecha y la centro derecha, un 64% opina que la primaria debería incluir a todos los candidatos del sector.

En el caso de que se enfrentaran Matthei, el exalcalde de La Florida, Rodolfo Carter y la senadora Ximena Rincón, la primera ganaría con 68%, mientras que, si los candidatos fueran Kast, Kaiser y el senador Rojo Edwards, el líder republicano triunfaría con 43%.

En el oficialismo, en tanto, Bachelet vencería con 28%, seguida por el alcalde Vodanovic (19%) y Orrego (10%).

Por otra parte, la delincuencia y el crimen organizado (53%) siguen siendo los temas más importantes que el próximo gobierno deberá priorizar. En segundo lugar, se posiciona el área de salud, isapres y listas de espera (34%), e inmigración (28%).

De igual modo, tener la capacidad para enfrentar la delincuencia y narcotráfico (35%) es el atributo considerado como el más relevante para ser presidente en Chile. Le sigue que sea consecuente entre lo que dice y lo que hace (34%) y que tenga capacidad para hacer crecer la economía (23%).