Ministra Jara dice que molestia por anuncio de proyecto de aborto no impactará en discusión de reforma previsional

La mañana de este domingo, la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, abordó en CNN Chile la Cuenta Pública realizada la jornada de ayer por el Presidente Gabriel Boric, y las reacciones que se generaron en torno a sus anuncios.

Al respecto, Jara sostuvo que le sorprendió la reacción de los parlamentarios de oposición de retirarse del lugar durante el discurso del Mandatario al momento en que anunciaba que presentaría un proyecto de ley para legalizar el aborto libre, ya que nunca había visto algo similar.

“Quedé bastante desconcertada en una situación que nunca había visto antes. He tenido oportunidad de ir a varias cuentas públicas de varios gobiernos y la verdad es que nunca había visto ese tipo de comportamiento”, expresó.

Asimismo, y en relación también con el anuncio del Mandatario de poner suma urgencia al proyecto de Eutanasia, la secretaria de Estado recordó que en Chile hay un Estado laico “hace mucho tiempo”, por lo que el debate “hay que darlo”.

“Y lo único que yo diría: uno tiene que ser consistente con uno mismo. Si uno está en contra del divorcio, bueno, no se divorcie. Si uno está en contra del aborto, bueno, no aborte. Pero no le impida a los demás poder ejercer sus derechos”, expresó, recordando a su vez el debate que se generó en Chile con la ley del divorcio.

En esta línea, y consultada sobre si la molestia en la oposición por estos proyectos podría generar finalmente algún impacto en la tramitación de la reforma previsional en el Congreso, Jara sostuvo que a su parecer no ocurriría esto.

“Lo que pasa con pensiones es que cualquier cosa, incluso uno suspira y puede impactarle. Entonces, en realidad, no veo que tenga que ver con el anuncio en particular. Tiene que ver con la complejidad de pensiones. Pero yo veo que hay ánimo, a pesar de todo”, expresó.