Ministro Cataldo se reúne con representantes del oficialismo para aunar posturas sobre el proyecto que pondrá fin al CAE

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, se reunió con representantes de partidos políticos del oficialismo para conversar acerca del proyecto de ley que pondrá fin al Crédito con Aval del Estado (CAE) y creará un nuevo sistema de financiamiento para la educación superior.

En la instancia prelegislativa se abordaron los contenidos de la iniciativa, además de plantearse un esquema de reorganización de la deuda educativa.

Al respecto, el titular del Mineduc calificó la instancia como “súper importante porque viene a consolidar un trabajo que hemos iniciado ya en el mes de mayo con las distintas directivas de los partidos, con reuniones con bancadas, con representantes de las distintas Cámaras”.

“Esperamos que este trabajo se siga profundizando de cara a las próximas semanas previo al ingreso del proyecto de ley y devela primero una concordancia desde el punto de vista de un diagnóstico que hace imprescindible la superación de este modelo de financiamiento a la educación superior, que es tan caro para el Estado y también es oneroso para las familias, y en segundo lugar, de estar frente a una propuesta que le vamos a hacer al país, que esperamos que se delibere en el Congreso de la mejor forma posible, con una perspectiva de futuro, con una mirada de Estado, porque eso es un problema que afecta no solamente a cientos de miles de familias sino que también afecta al Estado que es nuestro Estado”, sostuvo.

De igual forma indicó que “son los recursos de todos los chilenos y chilenas los que hoy día se ven teniendo que inyectarse un sistema de financiamiento que no nos permite financiar otras áreas estratégicas que también son relevantes para no solamente la cartera de educación, sino para el país en su conjunto”.

Pese a ello, el secretario de Estado evitó entregar detalles respecto a las características del proyecto.

Reorganización de la deuda

En torno a las críticas que ha emitido la oposición en torno a la propuesta, Cataldo indicó que “una de las cosas que hemos recogido de la oposición es que ellos ven como algo necesario el dar un incentivo a aquellos estudiantes que han tenido buenos comportamientos de pago, que se han logrado mantener en con sus pagos regulares, al día, y a ellos queremos ofrecerles alternativas con el esquema de reorganización de la deuda”.

“También queremos hacernos cargo de aquellos casos que socialmente son urgentes, por ejemplo, Cómo no abordar el problema de aquellos estudiantes que son morosos, pero porque no lograron acceder a una mejora de su calidad de vida, que pertenece a una de los primeros dos quintiles, que tienen ingresos por debajo del salario mínimo, y que tuvieron que desertar producto de que no pudieron terminar su carrera por distintos motivos”, agregó.

En este sentido indicó que el proyecto de ley contendrá una propuesta para que cada caso pueda ser abordado en el sistema con el objetivo de que “podamos apoyar a aquellos que más lo necesitan o que queremos reconocer porque han tenido buenas trayectorias, así como también hacernos cargo de invitar y de generar los incentivos para aquellos que están morosos y pueden pagar, vuelvan al sistema a poder restablecer sus sistemas de pago”.

“Esto no es nuevo, esto se hace permanentemente en la banca, en el retail, cuando se reorganiza la deuda de aquellas personas que están morosas y que por distintas razones han interrumpido sus pagos, justamente cuando se les invita a volver a pagar, se le ofrecen distintos mecanismos de incentivos financieros para que eso ocurra. Esto va a ser algo muy similar en ese sentido y es por ello que nosotros lo volvemos a sostener que van a ofrecérseles alternativas a todos los estudiantes”, detalló.

Plazos

En relación con los plazos en que se pretende ingresar la iniciativa legislativa, el ministro desestimó las especulaciones que indicaban que la fecha de anuncio sería el próximo domingo 22 de septiembre, posterior a las Fiestas Patrias, y a través de una cadena nacional.

“Yo no me voy a hacer cargo de las especulaciones que han surgido por la prensa, lo que hagamos como gobierno para efectos del ingreso del proyecto es una decisión que el gobierno va a tomar cuando tenga que tomarla, más allá de lo que pueda informarse en distintos medios de comunicación, de si va a haber una cadena o no va a haber una cadena, la verdad es que eso a nosotros no nos apremia”, explicó.

En este sentido, reiteró que “post-18 este proyecto va a ingresar, eso significa que obviamente tenemos que visualizar nuestra agenda, de hecho, en esas mismas publicaciones se señalaba el viaje del Presidente al extranjero. Yo tengo que acompañar al Presidente (…) luego de ello viene la discusión sobre el ingreso del proyecto de Ley de Presupuesto. Por lo tanto, posteriormente a ello obviamente esto va a ocurrir”.

En torno a la reunión, la presidenta del Partido Socialista (PS), senadora Paulina Vodanovic, manifestó que “las líneas gruesas de este proyecto que se nos ha presentado, nos parece muy valorable, nos parece pertinente, también lo que ha señalado el ministro en cuanto al momento en que se ponga discusión en el Congreso, pero todo este trabajo sin duda hay que valorarlo porque va a tener un proyecto que sea lo más transversal posible, que acoja todas las visiones que se han ido dando a lo largo de esto, entendiendo también que la discusión propiamente tal se va a dar en el Congreso donde también pueden ser introducidas modificaciones”.

“Lo importante de esto no es tanto cuándo ingresa, sino más bien cuánta posibilidad tenemos de cambiar el financiamiento del sistema de educación superior que hoy día está en crisis, hace ya largo tiempo. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, para nosotros es muy valorable el esfuerzo que ha hecho el Ministerio desde hace largo tiempo y en particular ahora, en estos últimos días, con la oposición, con nosotros, con todos los actores que podamos tener algo que señalar en relación a él”, sentenció.