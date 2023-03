Cordero respalda sumario del Ministerio Público por “narco-casas”: “Es bien sensible que antecedentes de una investigación circulen con normalidad”

Luego de que el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, confirmara que para llevar a cabo las demoliciones de “narco-casas” en la comuna, se basaba en detalles otorgados por la Fiscalía Oriente. Desde el Ministerio Público, el fiscal nacional Ángel Valencia, ordenó abrir un sumario administrativo para determinar si existen irregularidades en la forma en que el jefe comunal ha recibido la información.

Al respecto, se refirió este jueves el ministro de Justicia, Luis Cordero, quien en conversación con Tele13 Radio respaldó el sumario de la Fiscalía y argumentó que “es bien relevante si esa información se transmitió estando pendiente las investigaciones”.

“Y miraría la orden del sumario administrativo, porque para el Ministerio Público es bien sensible que antecedentes que forman parte de una investigación circulen con normalidad, por razones obvias”, enfatizó.

El secretario de Estado aseguró que no tenía conocimiento sobre el “instrumento” que estaba ocupando el alcalde Carter para llevar adelante las demoliciones. “A mí me pareció ingenioso porque dije yo supongo que estará ocupando la ley de urbanismo y construcción, que es una de las atribuciones de autotutela más grande que tiene el sistema institucional chileno para la administración pública y por eso me parecía ingeniosa”.

Sin embargo, puntualizó en que los “instrumentos ingeniosos suelen generar riesgos”, y advirtió que hay “que tener cuidado con esas soluciones ingeniosas cuando se puedan transformar en otro tipo de instrumentos”.

“Yo creo que lo que sucedió ayer, que más que estar ejerciendo la atribución se puede haber transformado en un operativo policial y eso creo que son los riegos que en su oportunidad advertí”, añadió.

Por su parte, el alcalde Carter criticó esta mañana la investigación del Ministerio Público, ante lo cual apuntó al gobierno y a un supuesto “telefonazo”.

“Durante dos meses hemos actuado con total transparencia, por eso el jefe del Ministerio Público dijo durante la mañana que era muy bueno que colaborara. En un giro inexplicable al atardecer cambia de opinión e inicia un sumario contra el fiscal que entregó esta información, saquen sus conclusiones, sabemos lo que pasó. Nadie cambia de opinión en ocho horas, aquí hubo un telefonazo. El gobierno no puede con sus contradicciones”, fueron sus palabras.