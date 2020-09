Ministro del Interior califica como “buen gesto” renuncia de la intendenta de Coquimbo en medio de investigación por fraude al fisco

Esta tarde, el ministro del Interior, Víctor Pérez, calificó como un “buen gesto” la renuncia de Lucía Pinto a su cargo de intendenta de la Región de Coquimbo en medio de la investigación que se lleva adelante por presunto fraude al fisco tras la adquisición de un lote de terrenos por 9.800 millones de pesos.

El secretario de Estado sostuvo que “queremos valorar la actitud de la intendenta. Creemos que una autoridad política que en un determinado momento puede recibir de parte de la contraloría o ministerio público objeciones, cuestionamientos, sean ciertos o no sean ciertos, y sean al final concluyentes o no, pone su cargo a disposición para que la investigación se haga con la más absoluta transparencia y libertad a mi me parece que es un buen gesto”.

El ministro agregó, en esta línea, que la decisión de la ahora exautoridad regional “habla muy bien” de ella ya que “ha decidido defenderse de la vía civil y no desde el uso de su cargo”.

Igualmente, Pérez manifestó que "no hay duda que los hechos que están en un informe de Contraloría son de cuidado graves y por lo tanto deben ser dilucidados. Esperamos que tanto la Contraloría como el Ministerio Público lo diluciden a la brevedad.

“Nosotros como Ministerio del Interior y como la Intendencia de la Región de Coquimbo vamos a poner todos los antecedentes a la brevedad para que la investigación concluya y la ciudadanía tenga todos los datos sobre ese hecho”, añadió.

La renuncia de Pinto se da luego de que la Contraloría denunciara presuntas irregularidades en la compra de terrenos para la construcción de un centro deportivo en La Serena, por un valor muy superior al de la tasación comercial que fue de 4 mil millones de pesos.

El organismo contralor indicó que el Gobierno Regional (Gore) “incumplió la norma que se aplica para este tipo de compras al no justificar debidamente por qué se había recurrido a trato directo”, pese a que la entidad había rechazado en cuatro oportunidades el contrato.