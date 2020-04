Ministros del comité político y asesores de Piñera se hacen test de Covid-19

Desde hace un mes aproximadamente, semana por medio, los ministros del comité político Gonzalo Blumel (Interior), Felipe Ward (Segpres), Karla Rubilar (Segegob) y Sebastián Sichel (Desarrollo Social) se comenzaron a realizar el test para saber si están contagiados de coronavirus.

La medida, afirman en el Ejecutivo, es impulsada por Presidencia como una iniciativa de resguardo para enfrentar la crisis y la salud del Mandatario Sebastián Piñera, quien también se ha sometido al examen.

De hecho, según afirman en el gobierno, la ministra Rubilar se hizo el miércoles el test, mientras que Sichel también se lo realizó, por segunda vez, esta semana. En el caso del jefe de gabinete, se ha realizado uno, pero en Interior dicen que se hará a la brevedad un segundo examen.

En el gobierno recalcan que todos los test se hicieron de manera preventiva y no porque hayan presentado síntomas. Las mismas fuentes recalcan que todos dieron negativo al Covid-19.

Junto con los ministros del comité político, en el gobierno afirman que también se han realizado el examen los asesores más cercanos de Piñera e integrantes del gabinete presidencial, entre ellos, el jefe del Segundo Piso, Cristián Larroulet, el asesor de asuntos Internacionales, Benjamín Salas, la secretaria del Mandatario y sus escoltas.

En el Ejecutivo indicaron que, hasta ahora, en promedio se han hecho dos test por persona, se realizan en la misma La Moneda y corresponden al de PCR.

En un inicio de la crisis, en el gobierno transmitían que no había que hacerse el test de coronavirus si no se presentaban síntomas. De hecho, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, dijo el 24 de marzo que “los exámenes (…) son para personas que tienen síntomas. La posibilidad de que una persona se haga un test de PCR no teniendo síntomas y que ese resultado salga negativo, es enorme y genera un riesgo sanitario”.

En ese sentido, en Palacio dicen que el cambio de criterio se adoptó como algo “excepcional” debido a que existe un alto índice de pacientes que son asintomáticos, sobre todo aquellos que son más jóvenes. Y agregan que, por esta razón, prefieren “prevenir” para resguardar la figura presidencial.

La decisión de realizar los test de coronavirus se suma a otras medidas que ha impulsado La Moneda al interior de Palacio, entre ellas, restringir el acceso al Segundo Piso y las audiencias con el Presidente; uso de alcohol gel, medición de temperatura y distanciamiento social.

En el caso de ministros sectoriales también hay algunos que se han sometido al examen. Por ejemplo, el titular de Justicia, Hernán Larraín, se realizó el test y resultó negativo. Lo mismo, dicen en el Ejecutivo, ocurrió en el caso del ministro de Defensa, Alberto Espina.

Otros, en tanto, como Raúl Figueroa (Educación) y Cristián Monckeberg (Vivienda), entre otros, no se lo han realizado, según indican en sus entornos, porque no han presentado síntomas.